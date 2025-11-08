悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文出席【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】致詞。（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文今（8）日前往馬場町公園紀念遭槍決的共諜吳石等人，鄭麗文在致詞時強調自己必須參加，從活動海報到邀請函都見不到吳石兩字，活動也已舉辦三十多年，綠營側翼對她各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿她，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。她也強調，在今日台灣更要堅定、大聲與真相站在一起，並稱「威權幽靈」再次籠罩於台灣之上。

鄭麗文致詞表示，馬場町紀念公園始於陳水扁任內創辦、馬英九任內完成，跨越民進黨與國民黨，共同在戰後放下過去的恩怨情仇，正視這一段血淚斑斑、陰霾滿布、肅殺的白色恐怖歷史，而這段過程篳路藍縷舉步維艱，斷斷續續直到今天。

鄭麗文稱，從前主席連戰到馬前總統，國民黨堅定邁開真正的轉型正義，兩岸、國共和解並還原歷史真相，走上為受難者平反這「必須走的大路」。她表示，自己甫就任不到一周，就受到主辦單位的誠摯邀請，而她必須來參加。她也表示，這兩天不意外的，有人故意誤導與扭曲活動，從主辦的邀請、活動海報、邀請函全文，都沒看到吳石兩字，活動也已經舉辦超過三十年，這過程中更從未以吳石等人為主要悼念對象，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。

鄭麗文也批評，如今再次看到執政當局，用國安的理由隨意驅逐國民出境，只因對方是中配，還可以因為意識型態不同就被視為雜質，不僅查水表還祭出司法，此舉讓威權幽靈再次籠罩台灣之上。今年也看到跨越政治光譜的公民團體、學者專家，發表聲明站在一起，因這是台灣的底線與最大公約數，是所有人民不分統獨、藍綠、左右都該享有的言論自由，更是作為一個人最起碼的尊嚴，自己受到啟發也組成黨外在野大聯盟，不到一個月就看見不同光譜的意見領袖站在一起，內心的焦慮何嘗不是一樣？對台灣的感情何嘗不是一樣深？如今面對打壓，這些人也再次勇敢站出來。

鄭麗文還批評，綠營側翼對其各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿，這已不是新聞，她也非常清楚，在今天的台灣，要堅守事實真相並不容易，敢為真相勇敢站出來，也都需要勇氣，更要堅定、大聲地與真相站在一起。她也表示，感謝先烈先賢們，用鮮血澆灌這片土地，長出民主的花朵，她會繼續保護、澆灌，讓民主的花朵盛開，讓民主的樹苗長成大樹。

