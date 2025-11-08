悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣
記者楊士誼／台北報導
國民黨主席鄭麗文今（8）日前往馬場町公園紀念遭槍決的共諜吳石等人，鄭麗文在致詞時強調自己必須參加，從活動海報到邀請函都見不到吳石兩字，活動也已舉辦三十多年，綠營側翼對她各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿她，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。她也強調，在今日台灣更要堅定、大聲與真相站在一起，並稱「威權幽靈」再次籠罩於台灣之上。
鄭麗文致詞表示，馬場町紀念公園始於陳水扁任內創辦、馬英九任內完成，跨越民進黨與國民黨，共同在戰後放下過去的恩怨情仇，正視這一段血淚斑斑、陰霾滿布、肅殺的白色恐怖歷史，而這段過程篳路藍縷舉步維艱，斷斷續續直到今天。
鄭麗文稱，從前主席連戰到馬前總統，國民黨堅定邁開真正的轉型正義，兩岸、國共和解並還原歷史真相，走上為受難者平反這「必須走的大路」。她表示，自己甫就任不到一周，就受到主辦單位的誠摯邀請，而她必須來參加。她也表示，這兩天不意外的，有人故意誤導與扭曲活動，從主辦的邀請、活動海報、邀請函全文，都沒看到吳石兩字，活動也已經舉辦超過三十年，這過程中更從未以吳石等人為主要悼念對象，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。
鄭麗文也批評，如今再次看到執政當局，用國安的理由隨意驅逐國民出境，只因對方是中配，還可以因為意識型態不同就被視為雜質，不僅查水表還祭出司法，此舉讓威權幽靈再次籠罩台灣之上。今年也看到跨越政治光譜的公民團體、學者專家，發表聲明站在一起，因這是台灣的底線與最大公約數，是所有人民不分統獨、藍綠、左右都該享有的言論自由，更是作為一個人最起碼的尊嚴，自己受到啟發也組成黨外在野大聯盟，不到一個月就看見不同光譜的意見領袖站在一起，內心的焦慮何嘗不是一樣？對台灣的感情何嘗不是一樣深？如今面對打壓，這些人也再次勇敢站出來。
鄭麗文還批評，綠營側翼對其各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿，這已不是新聞，她也非常清楚，在今天的台灣，要堅守事實真相並不容易，敢為真相勇敢站出來，也都需要勇氣，更要堅定、大聲地與真相站在一起。她也表示，感謝先烈先賢們，用鮮血澆灌這片土地，長出民主的花朵，她會繼續保護、澆灌，讓民主的花朵盛開，讓民主的樹苗長成大樹。
更多三立新聞網報導
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
其他人也在看
鄭麗文替賴清德感到不值 九二共識成藍營重返執政利多？
國民黨主席鄭麗文今（7）日推崇「九二共識」、前主席連戰和平之旅、「馬習會」的貢獻信傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文悼念共諜吳石！王定宇怒嗆汙衊白恐受難者：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席追思會，悼念因洩密、中共地下黨員身分而遭槍決的共諜吳石。民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文將吳石洗白成「白色恐怖受難者」，完全是污辱真正的受害者，此舉更是赤化國民黨、對蔣介石吐口水。王定宇痛斥，此舉也是完全站在中共的史觀之上，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文強調吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，雖因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石惹議，但鄭麗文仍堅持出席。鄭麗文聯訪時也強調，自己所收邀請函皆無「吳石」二字，而白色恐怖的政治受難者，主要為為了政治信仰坐黑牢甚至冤獄死亡的人，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。中時新聞網 ・ 12 小時前
鄭麗文追思對象含「匪諜」...李忠憲嘆國民黨反共到獻花只花70年：以和平之名完成服從中共之路
李忠憲認為，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始；鄭麗文則代表「高調的投降」，她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石，七十年前那是反共信仰的象徵，七十年後卻成了不反共的儀式。放言 Fount Media ・ 10 小時前
鄭麗文追思共諜！綠委批：形同吐蔣介石口水
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
挨批追思共諜！鄭麗文：吳石非我們認定的「政治犯」
[Newtalk新聞] 對於國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派受難者團體舉行秋祭，被批評為紀念共諜，鄭麗文今日出席前表示，紀念活動並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中，望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。 政治立場傾向統派的「台灣地區政治受難人互助會」今日下午2時在萬華區馬場町紀念公園舉辦「 五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，他們先前在臉書發文稱，在台灣的土地上，曾有一段被沉默的歷史。槍決場的荒草、墓石上的名字，見證了那個以「反共」為名的恐懼時代。「秋祭的由來」帶你回望白色恐怖的記憶現場，追尋那些以「愛鄉愛國」之名犧牲的靈魂，他們的忠魂，仍在呼喚民族和解與真正的和平。 活動現場也邀請新任國民黨主席鄭麗文致詞，另外也有受難人代表、烈士遺族代表、社會代表、青年代表致詞，並向「台灣民主自治同盟」向在台犧牲烈士致敬， 台盟創立於1947年，其早期盟員多為過去台灣日治時期的台灣共產黨成員。一部分於228事件後逃往中國、香港與1950年在台灣遭新頭殼 ・ 14 小時前
鄭麗文又惹議！將赴共諜追思會 律師：不弔唁白恐受難者卻弔唁共諜
即時中心／温芸萱報導國民黨主席鄭麗文繼稱「普丁不是獨裁者」後，又被爆今（8）日將出席統派社團舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但該會實際追思對象卻是遭國民政府處決、被中共追封為「革命烈士」的共諜將官吳石。對此，律師林智群在臉書痛批，鄭麗文代表國民黨，卻要追思被國民黨槍斃的共諜，更質疑「白色恐怖被害人，國民黨都沒去弔唁了，結果去弔唁共諜？」。民視 ・ 15 小時前
挨轟祭悼「共諜」？鄭麗文：吳石是懷有任務的情報工作者、不是政治犯
[Newtalk新聞] 對於綠營批評國民黨主席鄭麗文出席有紀念「共諜」吳石的受難者秋祭活動，怎麼對得起反共的蔣介石？鄭麗文今(8)日受訪表示， 她紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰和政治思想，而當時坐政治黑牢。「但吳石先生是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作的。所以跟我們所認知的政治思想的政治犯是有所不同的」。 鄭麗文今日下午出席統派受難者團體「台灣地區政治受難人互助會」在萬華區馬場町紀念公園舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於當年以「共諜」罪名，於1950遭槍斃的國防部中將參謀次長吳石也被列入追思的烈士之列，綠營力轟鄭麗文怎麼對得起反共的蔣介石。 鄭麗文也於活動前貼文及當場致詞時表示，她日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。 鄭麗文活動後並接受媒體聯訪。媒體詢問，「剛剛有臉書有發文說吳石不是政治犯，可是他是被蔣介石給槍斃的，你覺得，吳石是冤枉的，還是他是為理念而犧牲的？」鄭麗文說，她紀念白色恐怖的政新頭殼 ・ 10 小時前
鄭麗文擬赴統派追思共諜活動 民進黨批「接受中共史觀配合統戰」
國民黨主席鄭麗文預計明天統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（11/7）天表示，鄭麗文上任後公開行程竟是向共諜致意，等同接受中共史觀配合統戰、敵我錯置，難道是肯定共諜行為？太報 ・ 1 天前
藍營「反向支持」王義川藏玄機 綠營憂張善政坐收選舉利益
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 民進黨桃園市長提名尚未確定，近期國民黨內卻陸續出現「支持民進黨立委王義川參選」的言論，引發外界討論。熟悉桃園選情的綠營人士分析，這類「反向支持」可能隱含選戰佈局，若民進黨最終提名具有強烈風格的候選人，選情恐呈現基本盤對決態勢，對現任國民黨籍市長張善政較為有利。 與高雄、台南的初選動態相較，民進黨桃園市長人選討論相對低...匯流新聞網 ・ 9 小時前
微詞？鄭追思「共諜吳石」 蔣：應紀念保台前輩
國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭追思共諜吳石，引發朝野爭議！吳石曾擔任國防部中將參謀次長，向中共傳遞多項國軍絕密情報，包括防禦圖、兵力火器配置圖、三軍重武器型號數量及軍官人員名冊等，最終被判處死刑。民進黨立委王定宇批評，吳石出賣軍事機密，犧牲成千上萬國軍弟兄，鄭麗文此舉根本是向亡靈吐口水。國民黨立委徐巧芯則強調，兩岸追求和平的同時，歷史立場仍需分明。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
鄭麗文追思白色恐怖受難者包含吳石？綠委：形同對蔣介石吐口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石；民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文身為國民黨主席，卻以白色恐怖受害者來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因為吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對著國民黨總裁蔣中正吐口水。中時新聞網 ・ 14 小時前
台灣賓士火力全開！AMG、S-Class、EQE SUV升級登場
賓士（Mercedes-Benz）迎來全新25/26年式升級，旗艦性能代表AMG GT Coupé正式導入MBUX 3.0多媒體系統與進階娛樂套件，讓車艙不只是駕駛空間，更是行動智慧劇院。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
老朋友回歸！睽違兩週「溫體豬」開賣 婆媽搶購
老朋友回歸！睽違兩週「溫體豬」開賣 婆媽搶購EBC東森新聞 ・ 12 小時前
時空錯亂的傷痕記憶！多重矛盾下的白色恐怖受難者秋祭
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會於今（11月8日）下午，在台北市馬場町紀念公園舉行「五○年台灣好報 ・ 5 小時前
為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見
為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見EBC東森新聞 ・ 12 小時前
買7罐5罐出狀況！配方奶愛馬仕驚見發霉 4歲童喝下肚疑腹瀉家長氣炸
被封是配方奶愛馬仕的奶粉竟然疑似發霉，高雄有家長投訴，一罐要價1680元的羊奶粉，買了7罐竟有5罐出狀況，不只結塊、甚至沒開錫箔層，就見奶粉灑出發霉，懷疑4歲的女兒前陣子拉肚子是跟奶粉有關。衛生局派人台視新聞網 ・ 14 小時前
出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文抵達會場時，一一向受難者家屬們握手致意，還有人高喊「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」。此外，現場還響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽未開口合唱。鏡報 ・ 12 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 侯友宜提出兩原則
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。新北市長侯友宜今被問到對此看法，他簡短表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。中時新聞網 ・ 15 小時前
國民黨：鄭麗文當選20天以來 黨員新增2405人
在新黨魁鄭麗文上任後，國民黨今日上午首次召開「KMTeam需要您，加入、改變由您開始」記者會，該黨發言人牛煦庭指出，自從鄭麗文當選以來，各地出現入黨潮，在這短短20天裡，總共新增2405位黨員，其中1412人為新進黨員，993人為失聯黨員回歸入黨，顯示大家高度期待國民黨的未來，他並呼籲社會大眾一起加自由時報 ・ 1 天前