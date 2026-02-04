悼念前夫袁惟仁被說「生前陪伴才重要」 陸元琪霸氣回應：你來走一次我的人生

陸元琪分享和袁惟仁的過往有感而發，卻有人說她應該在袁生前好好陪伴，而她也公開回應了。（翻攝自陸元琪臉書）

音樂人袁惟仁臥病多年後，2日傳出辭世的消息，家屬悲痛證實，和他育有一對兒女的前妻陸元琪也忍不住發文回憶過往，感嘆「是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣」。許多藝人好友及網友紛紛留言送暖，然而其中卻有人留言，稱她應該在生前好好陪伴對方，陸元琪也霸氣公開回應。

袁惟仁和陸元琪結婚14年，離婚後陸元琪曾上節目坦言袁惟仁對婚姻不忠，曝光2人分開的原因與袁惟仁外遇有關。袁惟仁2018年在上海跌倒引發腦溢血，送回台灣醫治、靜養，又傳出不幸跌倒變成植物人的消息，在臥病多年後，本月2日因肺炎病逝，享年57歲。

廣告 廣告

儘管2人分得不愉快，但聽聞袁惟仁離世的消息，陸元琪仍感傷落淚，翻出過往2人和孩子們的合照，昨（3日）在臉書發文回憶，感謝袁惟仁曾經愛過她，而在簽字離婚後的日子裡她遇到許多事情，需要大量花費，她也因此上節目說出他們之間那些不愉快的事，對於因此讓袁惟仁招來罵名，她也想向袁致歉：「希望祢能理解我當初的難」。

陸元琪感謝袁惟仁留下一對那麼好的子女給她，「所有的怨，早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號」，當初袁惟仁出事後她帶著孩子去上海看她，怎料後續事情發展成這樣，「究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…」

藝人好友們紛紛留言安慰，許常德有感，「每一句的體會，都是千錘百鍊的」，寇乃馨盼她節哀：「為自己活得越來越好！衷心祝福~你值得最美好的未來！」

另外也有人留言：「值不值得妳的原諒只有妳自己知道～別太為難自己了」，陸元琪回應：「我沒有為難我自己，您別操心。」

還有人寫道：「生前能好好陪伴才是最重要的。人走了說在多也不如在世時後的陪伴、照顧」，陸元琪也不以為然地直言：「妳來走一次我的人生後，再來看看要不要說這句話」，其他網友也附和說道：「未經他人苦，莫勸他人善，你若經他苦，未必有他善，如人飲水，冷暖自知，問心無愧即可」。

更多鏡週刊報導

翻出袁惟仁跟全家合照 前妻陸元琪哭喊：我還是有話想對祢說…

電子發票中獎了？主持人收信誤踩詐騙陷阱！ 3分鐘幾萬元飛了

不只投毒動物！張美阿嬤小兒子再爆黑歷史 曾假扮警察「勒贖地下錢莊」被逮