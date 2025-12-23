悼念北捷攻擊案英雄！北車設置悼念牆 規劃獻花空間

【緯來新聞網】台北車站日前發生恐攻事件，當時57歲余先生英勇對抗嫌犯張文，卻不幸受傷搶救後不治。為悼念余先生見義勇為挺身制止的行為，並表達最高感佩，臺北捷運公司在紀念碑設置之前，25日將先於捷運臺北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆，並配合毗鄰商場開幕，整體規劃獻花空間。

民眾於攻擊案發地獻花悼念。（圖／攝影組）

配合悼念牆施作期程，及毗鄰商場開幕前施工圍牆變動，臺北捷運公司特別在23日晚間，邀請教會到現場獻唱聖歌，在充滿力量與盼望的歌聲中，將現行的獻花空間進行適度調整。同時在悼念牆25日設置前，在現有牆面上增設臨時留言板，供民眾表達對余先生的心意。



對於悼念牆的設計，以及車站現場空間調整的考量，臺北捷運公司已先向余先生家屬說明，家屬表示感謝與理解。



在12月19日發生不幸事件後，許多民眾在捷運臺北車站B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自主獻上鮮花表達心意。臺北捷運公司徵求店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，將會在通往M7出口店鋪的2面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆。



臺北捷運公司指出，暫時性的悼念牆25日即會設置，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。

捷運公司特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品；即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。



臺北捷運公司對於余先生的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。



