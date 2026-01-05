悼念北捷英雄！「余家昶紀念碑」製作完成 設置地點曝光

為了悼念余家昶的英勇行為，北市府宣布規畫製作余家昶紀念碑。 圖：台北捷運公司／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 12月19日中山、北車一帶隨機攻擊事件中，熱心路人余家昶，為阻止兇嫌張文行凶遭當場殺害，為了悼念余家昶的英勇行為，北市府宣布規畫製作余家昶紀念碑。對此，台北市長蔣萬安今(5)日表示，目前紀念碑牌面已製作完成，初步規劃設置在台北車站B1層M8出口，但一切仍需尊重家屬意願和決定。

去年12月19日中山、北車一帶爆發隨機砍人案，27歲男子張文投擲煙霧彈、持刀砍殺路人，釀4死11傷慘劇，熱心路人余家昶為阻止張文行凶遭當場殺害。為了悼念余家昶的英勇行為，台北捷運公司於12月25日到1月2日在捷運台北車站B1，設置余家昶悼念牆，並於3日為余家昶舉行告別式。

事後北市府宣布將於捷運站內規劃設置紀念牌，不少人關心紀念碑製作進度。對此，獎萬安上午出席「115年度市長與里長有約－大同區」會議時，透露余家昶紀念碑相關進度表示，目前紀念碑碑面已做好，初步規劃地點是在台北車站B1層的M8出口，不過實際位置還是尊重家屬的決定跟意願。

