悼念北車案「狂秀品牌LOGO」遭炎上 UG道歉緊急關留言

（記者周德瑄／綜合報導）台北市近日發生震驚社會的隨機攻擊事件，知名手搖飲品牌UG負責人前往現場獻花致意，卻因身穿印滿品牌標誌的服裝，並放置帶有品牌吊牌的花束與提袋，遭網友質疑是在蹭流量、消費死傷者。面對各界批評品牌行銷觀感不佳，UG官方於今日發表致歉聲明，強調虛心接受大眾指正，但因道歉文關閉留言功能，再度引發民眾不滿與討論。

圖／民眾拍下悼念現場的花束上掛有明顯的品牌吊牌，引發社群平台網友集體撻伐。（翻攝UG官網）

針對十九日晚間在台北車站與中山商圈發生的隨機攻擊事件，各界民眾紛紛前往案發現場獻花悼念，表達對死傷者的哀悼。然而，有網友在社群平台揭露，連鎖茶飲品牌UG的負責人鄭凱隆親自到場時，其裝扮與祭奠物品卻充滿品牌行銷痕跡。畫面顯示，他身著滿版品牌Logo的衣服，並在現場留下印有明顯商標的飲料提袋，連鮮花上都掛著印有品牌名稱的牌子。相關影像曝光後，迅速在Threads與臉書引發炎上，不少網友痛批此舉缺乏底線，根本是在受難者傷口上灑鹽，甚至質疑其在悼念場所大作廣告。

事件延燒後，負責人已將個人社群帳號轉為私人。品牌官方臉書粉專則於今日發出簡短道歉啟事，坦承表達方式不當，對引起社會負面觀感深感抱歉。然而，由於官方在道歉文中限制網友留言，反倒激起更多反彈，民眾轉往其他貼文留言砲轟，認為這種處理態度缺乏誠意。行銷專家也對此表示，品牌在面對重大公眾災難時應保持高度敏感度，若行銷行為越過社會道德底線，往往會對品牌形象造成難以挽回的負面衝擊。

