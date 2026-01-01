悼念宏福苑大火罹難者 香港跨年無煙火改燈光秀

「3、2、1。」紐西蘭最大城市奧克蘭率先迎接2026，地標天空塔倒數，璀璨煙火照亮海港，成為全球首座慶祝新年的主要城市。

澳洲雪梨緊接在後，倒數前全場為邦代海灘恐攻默哀1分鐘，民眾拿起手機打開手電筒，寧靜時刻希望暴力不復存在，接著4萬發煙火綿延7公里施放，知名地標港灣大橋和雪梨歌劇院在夜空中被照亮。

日本上野德大寺除夕撞鐘108下，象徵除去人間108煩惱迎接嶄新的一年。在韓國首爾普信閣銅鐘敲響33下，鐘聲被認為能驅散厄運，迎接新一年的和平繁榮。

香港的跨年，因大埔宏福苑奪命大火慘劇而決定取消，往年重頭戲維多利亞港上空絢爛煙火，改成在中環舉辦演唱會及燈光秀。8座地標建築外牆將變身為巨型倒數時鐘，午夜時分的燈光秀展示演出3分鐘。

主持人說道，「這裡現在是2026年。」

北京居庸關長城出現萬馬奔騰視覺饗宴，這個跨年慶祝活動，結合傳統「鐘鼓齊鳴」與現代燈光秀，與大鐘寺的永樂大鐘同步迎新。

杜拜民眾早早聚集地標世界最高建築哈里發塔周圍，享受奢華燦爛煙火秀，以及塔腳下杜拜購物中心世界最大音樂噴泉表演，與寶萊塢風格燈光秀，並且全城48場煙火同步點亮夜空。

