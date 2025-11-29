悼念宏福苑死難者 香港政府連3天下半旗
（中央社台北29日電）香港宏福苑大火迄今造成128人死亡，逾百人生死未卜。香港政府11月29日至12月1日在全港政府建築物及設施下半旗誌哀，政府主要官員取消非必要的公開活動。
香港政府昨天發新聞稿表示，為表達對宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，自11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括駐境外辦事處）會下半旗誌哀。
期間政府主要官員會取消非必要的公開活動。所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動也會按情況安排取消或延期。民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊。
香港行政長官李家超今天早上與主要官員等在政府總部默哀3分鐘。
另外，有市民自行到宏福苑外獻花，哀悼死者。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1141129
其他人也在看
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 20 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 13 小時前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 1 天前
台灣進入準戰爭狀態？總統府反擊馬英九
[NOWnews今日新聞]總統賴清德日前宣布將投入1兆2500億元的國防特別預算，前總統馬英九則批評，幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，總統府發言人郭雅慧昨（27）晚強調，破壞安全穩定現狀、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 1 天前
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
川普重大宣布！「永久暫停」第三世界國家移民 取消非公民補助
美國總統川普（Donald Trump）27日表示，其政府將著手推動措施，「永久暫停來自所有第三世界國家」的移民，以便讓美國的移民與社會系統「完全恢復」。中天新聞網 ・ 20 小時前
香港宏福苑大火：128人死亡約200人情況不明，8座大廈火警鐘確認不能有效操作
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 13 小時前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 1 天前
普丁稱烏克蘭割地才會停戰 澤倫斯基批俄「蔑視和平」
據《BBC》報導，普丁長期以來一直要求基輔，對俄羅斯以武力奪取的烏克蘭領土進行法律承認，其中包括2014年被併吞的克里米亞（Crimea）半島，以及俄軍目前大多數控制的頓巴斯（Donbas）地區。但基輔認為，放棄仍在掌控中的部分頓巴斯領土，等於是獎賞俄羅斯侵略行為，絕對不可...CTWANT ・ 1 天前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 12 小時前