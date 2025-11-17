悼念文被打臉？楊冪昔日冷處理與于朦朧互動曝光 粉絲：這才是真人設

記者林宜君／台北報導

中國男星于朦朧過世後，楊冪第一時間發文悼念，引起外界將兩人過往的互動重新翻查。近日，一段在社群平台瘋傳的舊影片再度成為焦點。影片中，楊冪在《三生三世十里桃花》宣傳活動上，曾三度拍掉工作人員手上的手機，而這段畫面剛好接在于朦朧準備上台前。有網友猜測她「刻意避嫌」，甚至揣測「不想替于朦朧站台」。

楊冪在《三生三世十里桃花》宣傳活動上，曾三度拍掉工作人員手上的手機。（圖／翻攝自財經冷眼頻道）

有網友質疑楊冪對著鏡頭說「謝謝，拿去扔掉」的語氣「像在對後面的人暗示」。然而，查核後可確認當年活動確實曾因「拍手機」引發不滿，但並無證據指向楊冪刻意針對于朦朧，「扔掉」這句話也被現場人員形容為「玩笑式語氣」，雖顯得不太禮貌，粉絲喊話楊冪 :「這才是真人設?」。

有網友質疑楊冪對著鏡頭說「謝謝，拿去扔掉」的語氣「像在對後面的人暗示」。（圖／翻攝自財經冷眼頻道）

《財經冷眼》的影片也指出，楊冪與于朦朧私下互動在圈內一直被視為不錯，兩人因合作《三生三世十里桃花》結緣，互稱兄妹，楊冪甚至曾三度到于朦朧的節目探班。過往也有傳聞稱她想挖角于朦朧到自己的工作團隊，但未獲證實。至於畫面中王驍收下專輯後的嘆氣，也被網友套用劇情式解讀，稱「公司不會給他發唱片」。但該說法並未獲當事人證實。

王驍收下專輯後的嘆氣，也被網友套用劇情式解讀，稱「公司不會給他發唱片」。（圖／翻攝自財經冷眼頻道）

近期更多疑點也被網友攤出，包括楊冪新成立的「天伊娛樂」與于朦朧前東家「天娛傳媒」名字相似、簽下與喬任梁案件曾被點名的林更新、以及新劇《生萬物》剛好在于朦朧離世前開播等。有網友以于朦朧在《一傘煙雨》角色死亡前的旁白「鯨落，萬物生」呼應楊冪劇名，試圖解讀其「暗示性」。

