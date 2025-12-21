悼念秀品牌遭炎上 UG董座哽咽鞠躬道歉了：行為不當

民眾在北捷獻花悼念，UG飲料老闆也送花及飲料致意，但遭質疑趁機打廣告、吃血人饅頭。李政龍攝



北捷及中山商圈19日發生隨機砍人事件，震驚社會。事後不少民眾自發性前往事故地點獻花悼念，手搖飲UG Tea老闆鄭凱隆也送上花束及飲料，卻因為LOGO明顯遭到砲轟。對此，鄭凱隆今（12/21）率團隊緊急召開記者會，數度鞠躬道歉。

有網友20日在Threads上傳照片及影片，顯示一名男子手提印有「UG」字樣的飲料袋及掛有品牌標示的花束，放在案發現場，引起討論，多人怒批「UG藉機行銷超噁」、「公關災難」、「吃人血饅頭」，表示要拒喝。

有網友指出，這名男子正是UG Tea負責人、聯發國際董事長鄭凱隆，且鄭的社群帳號也發布相關照片，行徑被炎上後，社群已轉為私人模式。

UG Tea今上午在官方粉專發文，「誠摯面對因表達方式不當，引起的討論與質疑，虛心接受指正」，但關閉留言功能，再度引起質疑。

鄭凱隆今下午親自召開記者會，情緒激動、數度哽咽也多次道歉。他表示看到攻擊事件畫面後徹夜難眠，想表達哀悼，所以買了花致意，因為附近有門市，才會將飲料帶往現場。

鄭凱隆說，無論出發點為何，「我現在清楚知道，這樣的行為就是不對」。對於個人判斷失當，模糊了社會焦點，願意完全承擔責任，向社會大眾致上最誠摯的歉意。他強調，自己會深刻檢討，也承諾未來在任何公共場和及社會事件中會以更謹慎、成熟的態度面對。

鄭凱隆表示，這種說明會不是辯解或找藉口，各界的聲音他都聽到了，全部虛心接受。至於官方粉專關閉留言功能，因為輿論反應過於龐大、團隊無法即時回應，才會這麼做。對於網友發起抵制，鄭凱隆表示理解，希望外界不要否定公司員工的努力。

【UG董事長道歉聲明】

各位媒體朋友，大家午安。

這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。

透過這次事件，我清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點。我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。

我想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。

聯發國際餐飲事業股份有限公司 董事長 鄭凱隆

