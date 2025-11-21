悼念美國前副總統錢尼 華府菁英齊聚未邀川普

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）被譽為共和黨戰略大師，同時以美國「反恐戰爭」主要策劃者而備受爭議的美國前副總統錢尼，今天在華盛頓舉行葬禮，華盛頓政壇菁英雲集，總統川普則明顯未受邀出席。

法新社報導，錢尼（Dick Cheney）的職涯幾乎可謂美國國政風雲錄，然而他對外交政策的深遠影響，無論是在波灣戰爭期間擔任國防部長，或是於美國前總統小布希（George W. Bush）政府擔任副總統，至今仍令美國社會爭論不休。

小布希與另一位前總統拜登（Joe Biden）是出席華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）超過千名來賓中的一員。但尚未對錢尼去世發表評論的川普，以及副總統范斯（JD Vance）則未獲邀請。

這座新哥德式聖公會大教堂籠罩在低調的秋色與嚴密維安之下，為聚集在石砌拱頂下的名流營造出莊嚴肅穆的氛圍。

小布希對會眾說：「無論是哪一段時期的同仁都會告訴你，他的存在讓身邊的人標準提高，因為他專注且具備卓越能力。」

「我們共事的那些年，不論是平靜日子還是最艱難時刻，他展現了副手該有的一切。」

現任所有在世的美國前副總統，包括賀錦麗（Kamala Harris）、彭斯（Mike Pence）、高爾（Al Gore）與奎爾（Dan Quayle）全數到場，與會者還包括軍方將領、外國使節及最高法院大法官。

錢尼以過人智慧備受推崇，歷史學者視他為美國近代史上最具權勢的副總統。他不僅以非凡的戰略眼光受人敬重，更在美國最艱困時期扮演穩定力量。

他的政治生涯橫跨冷戰、波灣戰爭及911事件後的國際局勢。（編譯：林沂鋒）1141121