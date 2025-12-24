悼念英雄余家昶！M7出口設臨時悼念牆 勿放飲料、食品

12月19日台北捷運發生重大隨機攻擊事件，張姓嫌犯在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並持刀砍人，造成3死11傷的慘劇。來自桃園的57歲男子余家昶在北車M7出口處挺身而出制止嫌犯，雖不幸遭刺身亡，但成功阻擋張嫌進一步丟擲汽油彈，避免釀成更大規模傷亡。

事發後，大批民眾自發前往案發現場獻花致意，網路上也出現「記住余家昶」的號召，表達對這位平民英雄的感念。為回應社會大眾的哀悼之情，台北捷運公司決定設置正式的悼念空間。

廣告 廣告

台北捷運表示，暫時性悼念牆將於25日完成設置，地點選在台北車站B1層通往M7出口的通道。悼念牆的設置已徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司支持，將利用商場的兩面施工圍牆作為悼念空間。牆面除規劃實體留言板外，同步設計線上留言區，讓無法親臨現場的民眾也能表達心意。

23日晚間，北捷已先行調整現有獻花空間，並在原有牆面增設臨時留言板。調整過程中，特別邀請教會到場獻唱聖歌，在莊嚴肅穆的氛圍中完成空間配置。所有設計與調整皆已事前向家屬完整說明，家屬對此表達理解與感謝。

北捷公司特別提醒，由於通道空間狹小，獻花區僅供放置花束，請勿擺放飲料、食品等物品。即日起，車站人員將定時巡查維護，每日收班後會將花束以外的物品妥善收存。若發現不合宜的物品或不適當的字詞，現場將另行保管或處理，以維護環境秩序。如有違反相關規定者，將立即報警處理。

台北市政府已宣布將頒發褒揚狀予余家昶，並協助申請中央褒揚令及入祀忠烈祠。北捷公司也將設置永久紀念牌。在保險理賠部分，台北捷運旅客運送責任險將理賠500萬元，北市府依相關自治條例發給600萬元撫卹金，加上犯罪被害人保護補償金180萬元，累計至少1280萬元理賠撫恤金。

北捷公司強調，對余先生的義行極為感佩，事件發生後持續與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾配合場地維護規定，共同守護這個屬於大家的紀念園地。

更多品觀點報導

張文爸媽下跪道歉！王婉諭：「養出殺人犯」罪惡感將人淹沒

張文聖誕節已預訂「箱屍案旅館」！驚悚計畫曝光

