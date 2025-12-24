悼念英雄余家昶！M7出口設臨時悼念牆 北捷籲：勿放飲料、食品

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北車站、北捷中山站外19日發生無差別攻擊事件，57歲的余家昶在第一時間攔阻犯嫌張文，打亂其計畫讓傷亡沒有擴大，但卻因傷勢過重不幸喪命。英勇行為也令全台民眾動容，不少民眾自發性到案發M7出口擺鮮花悼念，台北捷運公司也設置暫時性悼念牆，增設臨時留言板提供民眾留言，不過北捷也提醒，獻花區只能放花束，避免擺放飲料或食物。

見義勇為的英雄余家昶在北捷隨機攻擊案不幸喪命，日前已經有不少民眾自發性到北車M7出口擺鮮花、小卡、便條紙悼念。北捷表示，在徵得周邊店鋪同意以及支持後，將在這兩面施工圍牆上設置暫時性的悼念牆，不只有實體留言板，也規劃線上留言區，提供更多元的追思方式。

北捷指出，在25日悼念牆正式設置前，先在本來的牆面增設臨時留言板，提供民眾留言。不過由於通道空間狹小，北捷也呼籲獻花區只放置花束，不要再擺放飲料或食品，車站人員將定時巡查維護，並在每天收班後將收存花束以外物品，若有不合宜或不適合字詞也會另行保管處理。

