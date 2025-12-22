即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山站日前發生隨機砍人事件，造成4死11傷，震撼社會。事後民眾自發前往現場獻花悼念，知名手搖飲品牌UG老闆卻提著印有明顯品牌Logo的飲料與花束致哀，引發網友炸鍋，質疑哀悼變行銷，痛批「藉機打廣告」。UG隨後在臉書發聲明致歉，卻因關閉留言再度惹議，業者昨（21）日召開記者會二度道歉。但UG母公司聯發國際今（22）日盤中股價還是一度重挫逾7%，下跌至84.4元。

日前27歲嫌犯張文在北捷台北車站與中山站一帶，投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機砍人，事後墜樓身亡。整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震撼社會。事發後，台北車站及中山商圈周邊陸續有民眾前往獻花悼念，為逝者送上最後祝福。

然而，哀悼現場卻意外掀起爭議。有民眾發現，知名手搖飲品牌UG老闆卻提著，印有明顯品牌Logo的自家飲料與花束前往致哀，相關影像曝光後，輿論迅速延燒，大量網友不滿，質疑哀悼行為已變質為行銷操作。留言痛批「這時候打廣告好可怕」、「品牌字樣那麼大，根本像在行銷」、「早就有人提醒不要擺食物，會造成清潔困擾」、「知道媒體會拍才去的吧」、「藉機行銷真的很噁」。

快新聞／悼念變行銷？民眾不甩UG老闆道歉 母公司股價下跌7%

知名手搖飲品牌UG老闆手提印有明顯品牌Logo的自家飲料與花束前往致哀。（圖／翻攝自Threads@dmneraind1）

面對外界批評，UG昨日在臉書發布道歉聲明表示，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」不過，該篇貼文卻同步關閉留言功能，反而引發更多網友不滿，認為誠意不足。隨後，業者於昨日下午緊急召開記者會，再度公開致歉，強調並無行銷本意，未來將更加審慎。

此風波也波及資本市場表現。UG母公司聯發國際今日盤中股價一度下跌逾7%，最低下探至84.4元。

