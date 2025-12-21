悼念送飲料挨轟「吃人血饅頭」 UG老闆鞠躬道歉哭了

UG品牌老闆聯發國際董事長鄭凱隆。（鏡新聞）

台北車站與中山商圈19日發生隨機傷人案，釀成4死11傷，各界紛紛自發前往現場獻花哀悼。聯發國際董事長、UG品牌老闆鄭凱隆也帶著印有「UG」LOGO的手搖飲與花束到場致意，行徑讓網友質疑是「吃人血饅頭」、藉機行銷品牌。鄭凱隆今（21日）親上火線召開記者會，數度鞠躬致歉，並哽咽還原當時心境。

回顧整起爭議，有網友在社群平台Threads曝光影片，指出一名男子，手提印有斗大「UG」字樣的飲料袋前往事發地致意，過程中不僅清楚露出LOGO，擺放時還刻意調整角度。畫面曝光後迅速炎上，網友痛批「行銷災難」、「連這種悲劇都要蹭」，並發起拒喝抵制行動。

隨後，UG官方雖在社群發出聲明致歉，表示虛心接受指教，卻同時「關閉留言功能」，此舉被質疑毫無誠意，導致怒火進一步延燒，品牌形象重創。

UG官方帳號今（21日）發出聲明致歉。（翻攝畫面）

董座親上火線 哽咽還原：徹夜難眠只想做點什麼

面對爭議擴大，聯發國際董事長鄭凱隆今日下午召開記者會，與團隊深深鞠躬道歉。他坦言，因個人不當行為，模糊了社會大眾對悲劇應有的關注焦點，「我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠意的歉意。」

針對媒體詢問當時的起心動念，鄭凱隆情緒顯得相當激動，一度哽咽。他表示，事發前一晚看到新聞畫面，看著受害者倒下，感到非常難過且徹夜未眠，「我那天晚上真的沒有辦法睡好，我真的很難過……我就想要做點什麼。」

鄭凱隆解釋，隔天一早他不知該如何表達心意，想著去買束花，經過自家有開的店面，就順手把飲料跟花一起拿過去致意。他強調：「真的我的行為就不對，但我並沒有（惡意行銷）……總之我就是這個行為做了就不對了。對不起，真的對不起。」

盼大眾諒解 承諾未來更謹慎

對於網友發起抵制聯發國際旗下餐飲品牌的行動，鄭凱隆在記者會上重申，這完全是他個人不當行為造成社會觀感不佳，他會深刻檢討自己的判斷，也承諾未來在任何公共場合及社會事件中，會以更謹慎、成熟的態度面對。

鄭凱隆今日也強調：「所有的批評跟質疑，我都虛心地接受」，並表示這場說明會不是藉口，只希望能親自向大眾表達歉意，懇請網友諒解，再給品牌一次機會。





