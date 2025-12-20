悼念隨機傷人案罹難者 北捷中山站耶誕燈飾緊急關閉3天

張文隨機傷人案震驚全台，台北捷運公司今（20日）緊急宣布，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站四號出口廣場夢幻聖誕樹，自即日起至12月22日關燈三日，以示哀悼。北捷發出聲明指出，此舉是為表達對生命的尊重與追思。

北捷今天表示，心中山至雙連線形公園燈飾、中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹關燈3天，以示哀悼。（圖／台北捷運公司）

昨（19日）晚間，北市捷運中山站、誠品南西店發生隨機傷人案，含凶嫌張文在內共4人死亡，引發社會恐慌。這起事件促使北捷做出關閉燈飾的決定。

今年北捷首度將燈飾延伸至心中山線形公園南段，一公里燈飾吸引民眾邊逛街邊拍照，成為繼信義區後，另一個耶誕賞燈人氣據點。心中山線形公園向來是年輕人聚集、聊天休憩的熱點，每逢耶誕前夕，北捷均會在中山線形公園與心雙連線形公園裝設燈飾。

延伸閱讀

喊「張文我兄弟」！網友點名台中新光三越 揚言目標殺50人

奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證

張文不滿社會、又缺乏情感支持 專家：孤狼式攻擊博取關注