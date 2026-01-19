悼祭一江山戰役烈士 致最崇高敬意

記者王子昌／新北報導

今年為「一江山戰役」71週年，陸軍司令部政戰主任樓中將昨日代表國防部長顧立雄主持獻花悼祭活動，向一江山戰役殉難烈士獻花致意，對當年先賢先烈們秉持我死國生、犧牲奉獻的氣節，表達最崇高的敬意與追思。

民國44年一江山戰役爆發，我守軍在王生明將軍率領下，歷時近3日浴血奮戰，在敵眾我寡、彈盡援絕下奮力抵抗，除令共軍不敢再輕啟戰端，並加速促成《中美共同防禦條約》生效，為我國生存發展奠定穩定力量。為緬懷戰役犧牲的先烈英靈，樓主任昨日前往一江新城一江山殉難將士紀念碑及一江堂，進行獻花及致祭儀式，悼念戰役中英勇犧牲官兵。

期間，樓主任與遺族代表向一江山戰役殉難烈士靈前行三鞠躬禮，致敬烈士不畏艱險，奮勇捍衛國家的付出，並逐一向烈士遺族、一江山戰役協會理事長葛光越等人表達敬意，代表顧部長頒贈紀念禮品與慰問金，同時關心遺族身體健康，提前祝賀春節愉快。

擔任一江山戰役協會常務理事的遺族陳學泉表示，戰役爆發當時島上遭到逾數萬枚砲彈攻擊，官兵在如此惡劣條件下，仍堅持奮戰至最後一刻，奠基往後數十年臺海和平，強調全體國人應體認國防的重要性，透過支持國防、參與國防凝聚軍民團結向心，才能有效強化國防實力，肆應各項敵情威脅。

陸軍司令部政戰主任樓中將昨日代表國防部長顧立雄主持獻花悼祭活動，向一江山戰役殉難烈士獻花致意。（圖：記者王子昌攝）