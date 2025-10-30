悼華埠大屠殺 官民齊聚追思受難者

為悼念1871年洛杉磯華埠大屠殺的18名無辜受難者，華美博物館24日舉辦「華埠大屠殺154周年」紀念活動，以花圈、燭光遊行及頌缽儀式，追思這場美國歷史上最嚴重的種族暴力事件之一。活動吸引約150人現場及線上參與。

紀念儀式由華美博物館館長張耀龍主持。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，1871年華埠大屠殺是洛杉磯與美國歷史上極為悲痛的一頁，感謝華美博物館年年舉辦追悼活動，提醒社會勿忘歷史、拒絕仇恨。她強調，身為市長，她將始終與亞太裔社區並肩，致力打造一個充滿愛與歸屬感的城市。

聯邦眾議員趙美心每年都出席該紀念活動，她指出，這是值得哀悼與反思的日子，也提醒人們確保歷史不被遺忘、悲劇不再重演。她並感謝阮桂銘博士與張耀龍15年來持續推動紀念活動，讓社會不忘歷史教訓。

活動中，巴沙迪那社區學院（PCC）亞美研究副教授Susie Ling發表主題演講，回顧美國種族暴力的歷史與現今啟示。1871紀念專案計畫主席胡紹基則介紹「1871紀念專案」的推進情況。藝術家MaJIK MC與Arianna Lady Basco以詩歌與表演形式，表達對受難者的悼念。

儀式最後，眾人手持蠟燭隨行至博物館門前。華美博物館之友董事會主席阮桂銘逐一朗讀18位遇害者姓名，董事梅元宇為每位受難者敲響頌缽，全場肅立默哀，並以傳統三鞠躬禮致敬，氣氛莊嚴。

