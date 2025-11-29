悼香港大火！鄭麗文邀李鴻源智庫助政 籲兩岸以防災為合作核心

鄭麗文上任黨主席後致力團結黨內、強化智庫。右為國民黨台南黨部主委謝龍介。

國民黨今（29日）在台南市黨部舉辦建黨131年黨慶活動，國民黨主席鄭麗文出席致詞時，首先代表黨向近日香港重大火災中的罹難者表達最深切的哀悼，並期盼香港能儘速從傷痛中恢復，同時向所有參與救災的消防人員致上最高敬意。

在談及黨務與政策時，鄭麗文提到，她兩天前再次邀請前內政部長李鴻源進行商討，會談有兩大重點，首先是「藍白合政策對接」，她邀請李鴻源邀集專業團隊，為台南與南台灣地區，找出未來發展與翻轉的亮點。

第二是「極端氣候與防災」， 鄭麗文回顧，台灣今年不只花蓮發生堰塞湖問題，台南也同樣遭受極端氣候風災，造成無法挽回的悲劇，她與李鴻源討論的更重要方向是，將防災工作提升為未來兩岸交流與合作的核心重點。

鄭麗文強調，期望能夠結合兩岸的智慧與卓越技術，共同為人民的生命財產安全做最大的保護和貢獻，這項提議旨在超越政治分歧，專注於民生安全與極端氣候下的共同挑戰。





