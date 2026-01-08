悼！中經院副院長王健全辭世 曾發願退休成立基金會助青年脫低薪、購屋

中華經濟研究院副院長王健全。資料照



長期關注庶民經濟學者、中華經濟研究院副院長王健全在半個多月前，疑似因心肌梗塞，入院治療多日，與死神搏鬥後仍回天乏術，於今（1/8）日午間辭世。他長年投入國內經濟研究、產業政策當中，尤其關注青年低薪和住宅議題，他曾提及退休後，要與志同道合的企業友人，成立專門協助青年的基金會，遺憾此心願無法完成。

現任中經院副院長王健全，畢業於台灣大學經濟系，隨後又去美國普渡大學攻讀經濟學碩士、博士，返台之後投入智庫從事研究，曾於台灣科技大學企管系、逢甲大學經營管理學院擔任兼任教授，也曾受聘為經濟部、全國工業總會的顧問 。

王健全的專長為產業經濟與科技政策，雖然是學者出身，常以淺顯易懂的用詞來說明經濟問題，為人風趣幽默、快人快語，他自許為「庶民經濟」的研究者，長期關切就青年低薪和購屋議題，先前與媒體交流時，曾經直言國內房價高漲，讓許多年輕人買不起房，發願退休後要成立基金會，盡一己之力，來協助處理相關議題。

自去年迄今，我國面臨對等關稅議題，他也憂心從關稅戰變成全球貿易戰，曾支持台灣要成立主權基金，來協助產業轉型，也對《經濟學人》以新台幣匯率被低估造成「台灣病」一事，重砲回擊是不了解台灣經濟的情況，匯率升值恐怕是「請鬼拿藥單」。

