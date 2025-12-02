民法第227條之2第1項規定：「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。」

暑假逃離台北，坐高鐵回雲林鄉下的外婆家，自我有印象以來，那裡景物依舊，花生與稻田仍在炎炎夏日裡，安靜地享受著日光浴。唯獨年老的透天厝做了點翻新：廁所整修裝潢、房間重新粉刷，還增添了液晶電視、變頻冷氣之類的物件。表弟妹們固然爽快了，但外婆對此完全無感，甚至反對，她是非常傳統的人，固執、節省、念舊。舅舅比較能接納這些，不過提及價值觀，那又跟新世代的孩子們大相逕庭了。或許在他們心中，某些信念與執著是不被時間動搖、改變的，例如：剝花生。

舅舅與外公將花生採收、曝曬之後，大多都銷售出去，只留下一部分作種子，於是大家都聚集到倉庫幫忙剝花生。我用拇指和食指擠壓，沿著中線，三、兩下就搞定一顆，起先還沾沾自喜，沒多久關節變得僵硬，痠痛感襲來，粗糙的外殼如刀割裂著，像刻畫某個遠古圖騰。最後我仍迫於疼痛，去拿兩塊小木片綁成的工具來用，舅舅和外公卻不靠任何器具，赤手壓一下殼就啵一聲開了，速度快而精準。我睜大眼睛瞧著他們專注而不假思索的眼神，感覺在他們的身體裡，藏著那種一旦決定好就會實踐到底的決心。我問舅舅為什麼不用剝殼機呢？他雙手不停，嫌棄地說那東西太貴了，從他語氣中，我隱約聽出含蓄、內斂的執著，強大而不張揚，一個不會過時的技法。

果真如此嗎？我不以為然地想著，總覺得近年有許多事物正以超乎預期的方式默默改變這個世界，發現之後，錯愕、驚嘆也都過時了。改變總是在意料之外。這種感覺讓我聯想到民法當中的「情事變更原則」，情事變更指的是契約成立之後，構成契約基礎的事實或法律關係發生「重大」且「訂約時無法預見」的情況。例如訂立承攬契約後，因為天災導致原物料價格大幅上漲，依據原訂契約，建築承包商將受到嚴重損失，按照民法第227條之2第1項的法律效果，承包商就能向法院聲請增加給付。之所以設此規範，是為了公平以及契約正義。

花生殼啪的一聲裂成兩半，細微塵粒飄散出來，紛飛之際，落下兩顆乾癟的紫黑色土豆仁。外觀看去明明這麼飽滿，裡面怎麼會這樣呢？我無從猜測更無法預測。舅舅接連剝好幾顆也發現異狀，在一旁訝異地搖搖頭，只淡淡說句「今年的花生不好」。不好，代表意料之外，世上有多少事情都在意料之外呢？我繼續剝著花生，毫無方向地思考著。

等到天色轉暗，竹篩裡的花生也剛好剝完，手指就如同未上油的機具，發出嘰嘎嘰嘎的聲響。雖然不需耗費大量體力與腦力，但長時間坐在矮凳上也感到筋骨痠疼，我實在難以想像往後幾天，要怎麼面對倉庫剩餘的七、八袋花生（到底要剝到什麼時候啊）。煩惱之餘，身旁的外公伸伸懶腰，默默跨上機車，排氣管吹起沙塵，在風中閃爍和夕照一樣的橙黃色。

回家的路上會經過一畝田，我沿著田地邊緣走，拖鞋發出啪踏啪踏的聲響，有時腳步踩偏，踏在田壟旁較低窪的地方，鞋子突然就陷下去了，雖然不深，提起來卻還得花些力氣。或許是土質關係吧，我想，但心底總隱約覺得有什麼表面上看不見、摸不到的東西正困擾著我。鞋印在夕照中散發柔軟與疲弱的光芒，晦暗處持續擴張，這些作物頓時變成林立的高樓大廈。它們隱密地抽高、生長，以我無法預期的速度變化，當我走過或窄或寬的街巷時，腳步就開始紊亂，忽然加快想追趕什麼，又忽然減慢想看清什麼，彷彿連情緒也隨著城市的變化而有相應的喜怒哀愁。但這一切全都不在我的意料之中。

剛進大學時，世界於我而言是嶄新、誘人的，卻也帶著幾分主導意謂，大概是因為某種光環吧，彷彿我說出口的每句話，回音都會變得巨大而響亮。在那些意氣風發、甚至有點囂張跋扈的歲月裡，我計畫拿更多東西來填塞光陰，期盼在說話大聲之餘，用行動也能夠證明自己的能力。當社團、交友與課業溢滿生活，人情事故的消長不斷被放大，此時，我儼然成為不折不扣的瘋狂投資客，為了不讓生活崩盤，我得將每一段時間和精神做好「風險分配」。這是「情事變更原則」的核心領域，當風險成為交易客體，法律就必須建構特定的要件與效果，讓彼此承擔合理的風險範疇。如果世界已變得令我無法掌握，我相信仍有一絲機會，能夠讓一切重回正軌，或者重回原點。

未來幾天，我繼續跟在舅舅身邊處理花生，剝開的每一片殼，都像在剝開自己。反覆做著同一件事，直到碩大飽滿的土豆仁落進手掌，像一顆明亮圓潤的心，播進田地，在歲月中如期生長，如期地在豔陽下，閃動璀璨的光。北上那天，舅舅開車載我穿過一片遼闊、翠綠的花生田，望向窗外，眼前風景令我神往，手指卻隱隱覺得痠，粗糙感在拇指與食指間迂迴跌宕，像描繪某個邊緣或範圍。我把視野延展得更遠，遠方的花生田劃定天與地的界線，它始終在那裡，一直在那裡，我相信，當記憶隨風搖曳，輕輕地，我相信，這是我認識與嚮往的田野，不變的田野。

快到高鐵站時，天空忽然變暗，烏雲迅速聚集過來，挾帶沉悶而含蓄的惆悵感，似乎有什麼將要改變。我和舅舅揮手道別，心不在焉，此時也難以分辨是什麼複雜的情緒了，總之急急忙忙地買票、進站，上到月台，發現比預期還早個兩、三分鐘，我這才慢下來，仔細去看欄杆之外的風景：大地一片靜好、綠意環繞，烏雲仍在上頭盤旋著，但雨應該是不會下了。這裡也不會再改變了。

人潮漸漸湧來，每個人都簡裝便衣，沒帶太多的行李，沒帶太重的情緒，空氣很輕，吹落所有裝飾和思緒，讓它們化作煙塵，化作世界輕描淡寫的一部分。當景象開始倒退，透過窗，我彷彿回到多年前，高鐵剛落成，移居都市的年輕人紛紛聚集過來，或許再過幾年就變得不一樣了吧？我曾天真地想著，現在卻慶幸地覺得，不做裝飾，就是這裡最好的樣子。列車愈來愈快，飛也似地穿過農田，朝向台北，我離心中的自己又靠近了一些。

走向家門，我側過身，背包上還沾著幾點南國的沙塵。拿出鑰匙，熟悉的粗糙感再次從拇指與食指間蔓延上來。我想起外婆家的農田、風中搖曳的枝葉，倉庫裡，舅舅和外公正專注地剝著花生，一如既往做著同樣的事情，簡單的事情。