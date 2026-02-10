情人佳節來這吃｜星級飯店餐券6折搶訂、湯屋美食千元有找、新北最高Mega 50景觀餐廳1千5
情人佳節想為另一半安排一場浪漫又高CP值的美食約會，現在正是入手高檔Buffet與星級餐廳優惠券的最佳時機！擁有無敵景觀的 「Mega 50 - 50樓Cafe」推出超值1,099元優惠，邊品嘗美食，邊俯瞰新北夜景，浪漫感爆棚！各大人氣餐廳都祭出限時折扣，趁著優惠期間搶先下訂！
👩❤️💋👨浪漫系情侶推薦：溫泉+美食，甜蜜氛圍感滿分！
冬日愛泡湯的情侶，最適合來場浪漫溫泉美食約會！「北投晶泉丰旅」獨立溫泉湯屋設計以板岩搭配原木，營造出隱密而典雅的空間，舒心泡湯之餘，品嘗美味下午茶，盡情欣賞大屯山或北投市區的迷人風光！另外，新北烏來地區泡湯新據點！馥蘭朵烏來渡假酒店全新分館「馥森阪治Trio」集結溫泉、美食、音樂、手作的溫暖質樸空間。
★烏來溫泉｜山之川溫泉會館｜湯屋・大眾池｜雙人溫馨湯屋 1.5 小時＋雙人下午茶點｜須現場候位
★ 新北烏來｜馥森阪治Trio｜溫泉景觀湯屋｜須自行官網線上預約
特價1,900元起👉點此預訂
原價2,000元 at kkday
👩❤️💋👨奢華系情侶推薦：無敵美景+美食，浪漫高檔約會首選！
給另一半最尊榮的美食饗宴，當然要選擇氣氛奢華的高級餐廳，榮獲網友推薦新北景觀自助餐廳的「Mega 50 - 50樓Cafe」，餐券優惠價1,099元，在50樓高空邊享受美食邊俯瞰新北夜景，頂級視覺與味覺雙重饗宴，情人節浪漫直線升級！
★【網友推薦新北景觀自助餐廳】Mega 50 - 50樓Cafe自助餐廳 - 捷運板橋站
特價1,099元(假日+新台幣150元)👉點此預訂
原價1,209元 at klook
👩❤️💋👨氣氛系情侶推薦：燈光美氣氛佳，景觀餐廳約會最對味！
喜歡享受氣氛的情侶，那麼挑選擁有美景與美食並存的餐廳絕對不會錯！「台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳」限時特價1,150元，等於下殺71折，憑券 1 張＋NT$ 300＝NT$ 1,450，可享假日自助式午或晚餐 1 客；假日定義：週五晚餐、週六日午或晚餐。網友大讚裝潢風格華麗又時尚，服務人員也很熱情，用餐氣氛讓約會氛圍感爆棚！如果想要來點不同，「台中鳳凰酒店鳳凰食號」優惠價599元，充滿歐風街景氛圍，主打台中在地特色料理，是一場沉浸式的美食之旅，趁著優惠趕緊預訂專屬浪漫時光吧！
★【64折起優惠｜國旅卡適用】台北六福萬怡酒店餐券｜敘日全日餐廳
特價1,150元(假日＋300)👉點此預訂
原價1,628元 at kkday
特價599元（假日＋100）👉點此預訂
原價759元 at kkday
👩❤️💋👨吃貨系情侶推薦：豪華自助吧美食，盡興約會！
如果你們是喜歡一起開懷大笑、輕鬆吃喝的吃貨派情侶，「台北凱達大飯店百宴自助餐廳」特價960元，豪華自助吧多種佳餚無限吃到飽，從海鮮、燒烤到精緻甜點一次滿足！想要吃得更豐盛，也可以考慮曾榮獲台北必吃五星飯店buffet冠軍的「台北美福大飯店彩匯自助餐廳」，嚴選肉品、中西式美饌、日式珍饈與印度料理等異國美食，尤其和牛與牛肉麵更是必吃重點，讓約會輕鬆又盡興！
★【限量下殺】【6折起優惠｜國旅卡適用】台北凱達大飯店餐券｜百宴自助餐廳
特價960元（假日＋200）👉點此預訂
原價1188元 at kkday 4人同行1人免費，特價 2,880元👉點此預訂 原價4,752元 at kkday
特價1,883元（假日＋250）👉點此預訂 at Klook
2/16~2/21自助餐吃到飽，特價1,628元起👉點此預訂 at Klook
899元起（假日晚餐+NT$480）👉點此預訂 at trip
1,199元起（假日+NT$100）👉點此預訂 at trip
