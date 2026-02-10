情人節傳愛 台南新市社內社區結合在地產業推「戀愛皂」禮盒

台南市新市區長張榮哲(右)與社內里長魏千富(左)一同行銷蓮艾皂情人節禮盒。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南新市為「白蓮霧的故鄉」，社內社區近年來不僅積極投入白蓮霧的復育，也與中信科技大學老師合作，以白蓮霧葉研發出多種手工皂、精華液、藥膏等。今年農曆春節首日是214西洋情人節，社區推出有「戀愛」諧音的蓮艾皂情人節禮盒，搭配節慶，行銷在地白蓮霧產業。

南科產業帶動周邊地區發展，新市白蓮霧老樹目前僅存33棵，其中，約有1/4位於社內社區，社內里長魏千富與社區居民近年利用高鐵橋下的休憩空間種植白蓮霧樹；為了製作白蓮霧葉相關的商品，社區居民也時常動員一起採摘白蓮霧葉片，具有在地特色的伴手禮受到不少民眾喜愛。

西洋情人節前夕，社內社區發展協會推出情人節禮盒，包括以白蓮霧葉與艾草為原料製作而成蓮艾皂，有「戀愛」的諧音，相當應景，還有用金盞花和白蓮霧葉製成的日和皂，以及白蓮霧葉的防護噴霧等，附上一張寫有「520是一句承諾，214是一直相伴」卡片，送給情人、家人、伴侶都適合，亦提供客製化禮盒搭配。

以白蓮霧葉與艾草製作而成的蓮艾皂，諧音「戀愛」。(記者劉婉君攝)

