情人節前夕來台會粉絲！泰國女神Freen「放送福利」暖炸

有「GL天后」之稱的泰國人氣女星Freen Sarocha（莎露彩・查金哈），即將在情人節前夕重返台灣，首度以個人身份舉辦粉絲見面會《Girlfreen – Love Letter Solo Fanmeeting In Taipei》。活動將於2月8日在國立政治大學藝文中心－大禮堂舉行，Freen將以「Love Letter」為主題，向一路支持她的台灣粉絲，親手遞出一封最真摯的情書。

去年Freen與Becky合體來台掀起旋風後，這次《Girlfreen》不只是再度訪台，更象徵她正式走向全新的個人篇章。過去Freen與Becky以「FreenBecky」組合成為全球GL圈最具代表性的CP，人氣橫掃亞洲、歐美與拉丁市場；而如今，她選擇用個人見面會的形式，與粉絲更近距離地分享成長、蛻變與心境轉折。

近年Freen的事業版圖持續擴張，成功跨足國際時尚圈，成為少數登上Met Gala的泰國演員之一。她不僅在2024年入圍坎城影展Instagram跨類別影響力人物榜，更於2025年正式獲Valentino宣佈，成為品牌泰國首位女性藝人代言人，並於巴黎時裝週SS25期間創下多項影響力紀錄，還與Ralph Laurent、Burberry等品牌合作，時尚表現備受國際媒體矚目。

不只如此，Freen也在2025創立個人經紀公司Solenn Entertainment，正式從演員身分進階為品牌CEO，這場台北見面會，對她而言不只是與粉絲的重逢，更是一場宣告「全新Freen時代」的里程碑。

《Girlfreen – Love Letter Solo Fanmeeting In Taipei》將以情人節氛圍貫穿全場，從視覺設計、節目橋段到互動內容，皆圍繞「愛與陪伴」打造，讓粉絲不只是坐在台下的觀眾，而是這封情書中不可或缺的重要角色。更多節目亮點與專屬粉絲福利，將陸續公開。



