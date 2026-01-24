情人節前後櫻花接力綻放！ 台中福壽山千櫻園2/14開園
隨著寒假到來及農曆春節將至，台中市和平區梨山地區的櫻花季正式揭開序幕。武陵農場的河津櫻目前已開花三成，枝頭仍有不少花苞等待綻放，而福壽山農場的千櫻園則宣布將於2月14日情人節當天開園，為遊客帶來浪漫的賞花體驗。
武陵農場表示，目前場內最先迎春的櫻花為入口花園的河津櫻，主要的紅粉佳人及昭和櫻尚未綻放，預計花季將在後續展開。農場也建議遊客，若想拍攝櫻花美景，最佳時間為早晨光線柔和時。此外，農場提醒遊客在觀賞櫻花的同時，應避免拉扯花枝，共同維護這片春日美景。
福壽山農場則透露，千櫻園的粉紅櫻花預計會在2月下旬至3月初進入盛開期，隨後白色櫻花將於3月中旬至月底綻放，特殊品種則會於3月底至4月初接力開花，整個2至4月都有不同品種的櫻花可供欣賞。由於福壽山位於海拔2100公尺的高山上，距離較遠，因此園方表示櫻花祭不設人數管制，並歡迎無法進入鄰近武陵農場的遊客前往欣賞。
隨著櫻花季的到來，當地的旅遊熱潮也逐漸升溫，無論是想要欣賞河津櫻的遊客，還是期待千櫻園的浪漫櫻花，台中和平區的梨山地區都成為近期熱門的旅遊目的地。
延伸閱讀
士林官邸白梅盛開中！未來2週宜賞花 志成公園凜冬迎花季
新北春節「年廿六塞到開工」！公路局推國道客運優惠6折起
地震頻發、針對性攻擊頻傳！陸駐日使館急籲：春節別來日本
其他人也在看
櫻花季即將來臨 交通局推「梨山－武陵農場」賞櫻專車
2026年武陵櫻花季將於2月13日正式展開，活動持續至3月1日、為期17天。台中市政府交通局推出「梨山－武陵農場」賞櫻專車，13日發車，一天3班，並結合市民專享的「雙十公車優惠」，讓民眾可不用開車就能輕鬆賞櫻的朝聖之旅。交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季活動期間武陵農場周邊將實施交通管制措施，僅限持通行自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
誰說觀光只看人頭？台灣旅遊產值大爆發 「這國人」來台平均豪砸8萬
台灣國際觀光表現正悄悄超進化！現在評估觀光好不好，已經不流行只數「有多少人入境」，而是要看「旅客口袋掏出多少錢」。最新數據顯示，台灣正對齊全球旅遊新浪潮，外國觀光客來台不只待得更久，整趟行程的花費更是大幅飆升，顯示台灣旅遊正從「打卡過境」轉向「深度消費」！(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 26則留言
大雪突襲北海道 旅客長時間受困、公共運輸大亂
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導今年寒流持續時間長，冬季感受強，北海道出現暴雪，嚴重衝擊交通。北海道新千歲機場與札幌間交通幾乎癱瘓，JR列車停駛，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
北海道暴雪創紀錄！逾7千人困新千歲機場「交通完全癱瘓」 台旅客卡電車上13小時超崩潰
不少人會在冬季前往北海道賞雪，不料近日逢入冬以來最強寒流，暴雪重創交通，25日往返新千歲機場與札幌市區間的交通全面癱瘓，大批旅客被迫滯留，不少人無奈直呼「人到了卻玩不了」。其中，許多台灣旅客也紛紛在社群平台 Threads 分享自身遭遇，有人被困在JR列車上長達13小時，也有人為了搭上計程車或JR列車徹夜排隊，種種狀況讓人不忍直視。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
包膜、上鎖其實更危險！ 旅遊達人搭機千次經驗談：最好攜帶樸素行李箱
出國旅遊通常是搭飛機，但如果在機場就遇到鳥事，可能會影響整趟行程的心情。英國旅遊達人湯普森近日接受媒體訪問，就分享他去過一百多個國家機場的心得。他建議最好提早3個小時到機場，使用樸素的行李箱，也不要包膜上鎖，另外可攜身帶1公升水壼，通過安檢就裝滿。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3則留言
北海道大雪交通亂 旅客被迫新千歲機場過夜
[NOWnews今日新聞]日本北海道25日遭逢破紀錄的降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公分，創統計開始以來1月新高。受到災害級大雪影響，大眾運輸工具受到嚴重衝擊，往返札幌的列車與巴...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
引進高空氦氣球 薰衣草森林：南投九九峰園區3/9試營運
值得一提的是，南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一，與巴黎奧運同款型的Aerophile超輕型氦氣球，繫留高度最高可達300公尺，讓旅人能以不同視角感受世界級九九峰地景樣貌。還有北海道知名獨立咖啡MORIHICO. 森彥咖啡也將在此開設首家海外店。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
新北市櫻花季來了！淡水天元宮、汐止康誥坑溪、石碇、坪林賞櫻景點交通資訊一次看！
新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，不妨規劃一趟賞花小旅行，一起走訪新北市熱門的賞櫻景點！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
斯里蘭卡6-3／坐上高山火車之後：茶園、雨霧、誤點與九孔橋 從容、失望到連滾帶爬，一段被風景牽引的旅程
先前，我赤腳踏在斯里蘭卡古都的泥土與石板上，感受每一步與歷史的厚度；現在，我坐在中部高地的火車上，窗外雨霧縹緲，茶園如綠色波浪起伏，微風透過沒關的車門吹進車廂。從靜謐的佛塔與菩提樹，到動感鐵道，旅行的樂趣，往往藏在不可預測的瞬間。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 發表留言
台北燈節雙展區 20條遊程玩翻
迎接農曆新年到來，深受國內外旅客期待的2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，北市觀傳局在今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化、自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
一不注意就多花上千元！華航即日起「3類行李」都漲價…各航區新價格一次看
隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，除了出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定，也需注意托運行李是否超重。中華航空公告，自2026年1月26日起開票調漲超額行李費，採計件制並依航區距離調整，第1至第5區每件上調約30至40美元不等；預購額外託運行李與超大尺寸行李費同步調升，且大型行李計價標準更嚴，旅客出國前務必留意行李重量與尺寸，以免增加支出。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
冬日限定美景！桃園落羽松繽紛轉紅 拍照打卡把握時機
不用出國，也可就近賞盡美景！在近幾波寒流助陣下，桃園市境的落羽松已由黃轉紅進入一年中最美時節，包括八德霄裡大池、楊梅高新街210巷對面的鄉間農地、中壢過嶺森林公園、大溪月眉濕地，仍可見到落羽松繽紛美景。不過，近日偶有局部大雨，部分景點的落羽松開始掉葉，想拍此一冬日限定美景的民眾最好把握農曆春節前造訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國旅遊注意！華航超額行李費漲30美元、超大尺寸翻倍計費
旅客要注意了！華航從今（26）天起調整多項行李相關費用，包括超額行李費、預購額外託運行李費，還有超大尺寸行李費。其中，超額行李費每件最高調漲30美元，約台幣942元，而超大尺寸行李費則是全面調整為原本台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝
不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北海道札幌下破紀錄大雪交通停擺 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動
日本遭遇入冬以來最強寒流，北海道札幌昨天（25日）開始下起破紀錄大雪，新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943建議，旅客遇到極端天氣時，核心原則是「能不動就不動」，若非行動不可，則應以「地鐵加上短程計程車」為主，勿嘗試跨城市的長途移動；即時交通資訊部分，可至JR北海道、北海道中央巴士以及新千歲機場官網查詢。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 21則留言
東京車站新舊魅力融合！絕美洋風建築、眾IP專賣店齊聚、老郵局變身新穎商場東京站必看亮點
日本,東京,東京車站,皇居,KITTE,古蹟,推薦景點,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 東京車站是與其他縣市聯繫的交通樞紐，通往各地的新幹線皆由此出發，每天來往的旅客人數就超過百萬人次，車站主體的文藝復興式磚紅建築已有近百年歷史。車站與周邊百貨大樓構成購物、飲食、娛樂一次到位的車站城市「TokyoStation City」已然成形， 作為東京門戶的東京車站和丸之內地區以新穎面貌，展現在世界遊客眼前。景點+ ・ 22 小時前 ・ 發表留言
託運行李箱上「這東西」別留！ 交通部提醒：恐導致無法準時抵達
不少旅客習慣將飛行時的行李託運貼紙留在行李箱上作紀念，但交通部近日在臉書粉絲專頁發文提醒，行李箱上的舊託運貼紙最好立即撕掉，以免影響行李運送。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
冬遊香港3》一條軌道、兩個世紀！香港砸7.99億港元升級山頂纜車，怎麼每月吸引逾20萬人？
香港的城市節奏，從海平面開始，也在高處延伸。 象徵香港天際線的「山頂纜車」，在第六代全新登場後，成為城市旅遊復甦的代表場景。從1888年至今，這條纜索鐵路見證香港從殖民山城走向國際都會，而今以嶄新設計與智慧科技重現經典，不僅吸引全球旅客回流，也推動中西區觀光經濟重啟。 太平山頂纜車每天都吸引許多人潮前往。（劉芯衣攝） ......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
去年來台旅客857.4萬人次 日韓港澳破百萬
[NOWnews今日新聞]交通部觀光署今（26）日公布，2025年來台旅客約857.4萬人次，較2024年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。觀光署也表示，各國觀光表現的比較焦點，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 1則留言