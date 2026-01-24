情人節前後櫻花接力綻放！ 台中福壽山千櫻園2/14開園

隨著寒假到來及農曆春節將至，台中市和平區梨山地區的櫻花季正式揭開序幕。武陵農場的河津櫻目前已開花三成，枝頭仍有不少花苞等待綻放，而福壽山農場的千櫻園則宣布將於2月14日情人節當天開園，為遊客帶來浪漫的賞花體驗。

武陵農場的河津櫻目前已開花三成，枝頭仍有不少花苞等待綻放，而福壽山農場的千櫻園則宣布將於2月14日情人節當天開園。（圖／翻攝武陵農場臉書）

武陵農場表示，目前場內最先迎春的櫻花為入口花園的河津櫻，主要的紅粉佳人及昭和櫻尚未綻放，預計花季將在後續展開。農場也建議遊客，若想拍攝櫻花美景，最佳時間為早晨光線柔和時。此外，農場提醒遊客在觀賞櫻花的同時，應避免拉扯花枝，共同維護這片春日美景。

廣告 廣告

福壽山農場則透露，千櫻園的粉紅櫻花預計會在2月下旬至3月初進入盛開期，隨後白色櫻花將於3月中旬至月底綻放，特殊品種則會於3月底至4月初接力開花，整個2至4月都有不同品種的櫻花可供欣賞。由於福壽山位於海拔2100公尺的高山上，距離較遠，因此園方表示櫻花祭不設人數管制，並歡迎無法進入鄰近武陵農場的遊客前往欣賞。

隨著櫻花季的到來，當地的旅遊熱潮也逐漸升溫，無論是想要欣賞河津櫻的遊客，還是期待千櫻園的浪漫櫻花，台中和平區的梨山地區都成為近期熱門的旅遊目的地。

延伸閱讀

士林官邸白梅盛開中！未來2週宜賞花 志成公園凜冬迎花季

新北春節「年廿六塞到開工」！公路局推國道客運優惠6折起

地震頻發、針對性攻擊頻傳！陸駐日使館急籲：春節別來日本