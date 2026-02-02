情人節套餐下殺 豪送萬元手作對戒 加碼抽紅包拿大禮

莫凡彼情人節推出限定雙人七品套餐。（莫凡彼餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

春節期間恰好碰上西洋情人節，餐飲品牌紛推浪漫餐點，為團聚時光更添溫馨祝福。京站小碧潭店館內餐廳除了端出雙人套餐，百貨業者更推出消費抽紅包活動，有機會帶走精美寢具等好禮；莫凡彼餐飲集團旗下品牌也推出限定餐點，同時與台灣銀飾品牌ART64合作，祭出價值萬元的「莫比烏斯對戒手作體驗課程」抽獎為戀情增溫。

2月5日至3月15日於莫凡彼餐飲集團社群完成指定任務即可參加「莫比烏斯對戒手作體驗課程」抽獎。（莫凡彼餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

莫凡彼餐廳以「粉紅愛戀時光」為主題，推出期間限定雙人七品套餐，優惠價1388元，主餐亮點為「粉紅醬奶油煙燻鮭魚義大利麵」，主廚特調的濃郁粉紅醬汁搭配煙燻鮭魚，口感細膩層次分明，營造如初戀般的視覺與味覺享受；海岸線美式餐廳推出「浪漫海陸盛宴」雙人五品套餐，優惠價1888元；尖牙義式廚房則鎖定小資族群，於餐廳店推出「義起心動久久」雙人六品套餐，幸福價999元。2月5日至3月15日，於莫凡彼餐飲集團社群完成指定任務即可參加「莫比烏斯對戒手作體驗課程」抽獎，手作體驗課程除了職人專業教學，還包含一日銀匠認證卡、ART64品牌專屬包裝、側拍服務以及紀念拍立得1張。

京站小碧潭店的SNAIL蝸牛義大利餐廳推雙人套餐。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站小碧潭店的自己做烘焙聚樂部迎接情人節推薦「圈在一起（12顆馬卡龍）」。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站小碧潭店推薦館內餐廳美味包括SNAIL蝸牛義大利餐廳的「雙人套餐」推薦價2180元、弎禾的「情人餐」原價1599元、特價1399元等；此外，初一至初三下午2點至3點Q卡友憑當日單筆滿666元發票即可參加「一馬當先抽紅包」，有機會抽中精美寢具、貴氣披肩或退役馬文創園區門票；2月5日至3月4日，儲值金單筆消費滿1299元，即有機會抽中「OWNDAYS眼鏡兌換券」，價值2000元。

必勝客情人節限定「花好月圓愛心比薩」限時14天開賣。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

速食品牌也搶攻浪漫商機，必勝客今年推出「花好月圓愛心比薩」，放上Q彈湯圓、綿密紅豆，再淋上香甜煉乳與花生粉，2月3起日至2月14日開賣，單點299元。

