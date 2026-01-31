情人節婚宴倒數！孫協志現身曝「預算頗高」甜寵夏宇童
〔記者傅茗渝／台北報導〕孫協志與夏宇童去年登記結婚後，將於今年2月14日西洋情人節補辦婚宴。今日孫協志出席電玩展活動，臉上洋溢著準新郎的喜悅，他透露目前籌備進度已進入最後衝刺階段，且過程十分順利。
談到大家關心的預算，他笑稱確實「頗高」，但強調所有場地佈置與菜單設計都完全依照夏宇童的喜好安排，要把婚禮打造一場充滿幸福感的派對。對於婚宴的規模，孫協志表示，桌數目前還在陸續調整中，雖然不算海量，但也有一定的規模。他坦言隨著日子逼近，心情難免有些緊張，但期待與開心的情緒仍占據大半。
面對近期演藝圈熱議的「紅包行情」亂象，他則展現大器風範，認為賓客的心意遠比數字重要，不需要去計較多寡，只要大家能聚在一起開心地吃喝、給予祝福，就是最完美的結果。
至於外界關注的做人進度，孫協志大方回應兩人始終保持「順其自然」的共識。他認為不需要在別人的眼光或壓力下生活，加上有感於近期身邊親友發生不少狀況，目前小倆口覺得「健康平安」才是最重要的。雖然去年底剛出國旅遊，年後暫無新的蜜月規劃。
