情人節將至！北市「25至34歲」愛滋感染佔44%居冠

西洋情人節與農曆春節相遇，台北市立聯合醫院昆明防治中心提醒，最好的情人節禮物是全程戴套的責任與定期篩檢的安心。截至114年12月底北市累計通報愛滋感染6945人，114年新增117人較113年同期上升9.34%。

台北市立聯合醫院昆明防治中心提醒，最好的情人節禮物是全程戴套的責任與定期篩檢的安心。（示意圖／Pixabay）

昆明防治中心指出，114年新增通報中感染危險因子以性行為為主佔96.56%。感染者年齡以25歲至34歲居冠佔44.10%，其次是35歲至44歲佔23.24%。愛滋病毒透過血液或體液接觸黏膜或皮膚傷口傳染，主要傳染途徑為不安全性行為、血液與母子垂直傳染。

昆明防治中心主任王建淳強調，掌握自身健康是對伴侶最真摯的承諾。他建議民眾依風險程度定期篩檢，曾有性行為者至少篩檢1次，有不安全性行為者每年至少1次，高風險行為者如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等應每3至6個月篩檢1次。

高風險行為者如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等應每3至6個月篩檢1次。（示意圖／Pexels）

王建淳提到，民眾除了透過醫療院所或篩檢服務點進行匿名篩檢，亦可購買在家愛滋自我篩檢試劑。此外民眾可主動至愛滋指定醫院門診諮詢暴露愛滋病毒前預防性投藥，透過藥物守護自身與伴侶健康。民眾若有性病及愛滋病相關疑問或欲預約愛滋匿名篩檢，可撥打台北巿性病及愛滋諮詢專線02-2370-3738洽詢。

