情人節將至！北市「25至34歲」愛滋感染佔44%居冠
西洋情人節與農曆春節相遇，台北市立聯合醫院昆明防治中心提醒，最好的情人節禮物是全程戴套的責任與定期篩檢的安心。截至114年12月底北市累計通報愛滋感染6945人，114年新增117人較113年同期上升9.34%。
昆明防治中心指出，114年新增通報中感染危險因子以性行為為主佔96.56%。感染者年齡以25歲至34歲居冠佔44.10%，其次是35歲至44歲佔23.24%。愛滋病毒透過血液或體液接觸黏膜或皮膚傷口傳染，主要傳染途徑為不安全性行為、血液與母子垂直傳染。
昆明防治中心主任王建淳強調，掌握自身健康是對伴侶最真摯的承諾。他建議民眾依風險程度定期篩檢，曾有性行為者至少篩檢1次，有不安全性行為者每年至少1次，高風險行為者如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等應每3至6個月篩檢1次。
王建淳提到，民眾除了透過醫療院所或篩檢服務點進行匿名篩檢，亦可購買在家愛滋自我篩檢試劑。此外民眾可主動至愛滋指定醫院門診諮詢暴露愛滋病毒前預防性投藥，透過藥物守護自身與伴侶健康。民眾若有性病及愛滋病相關疑問或欲預約愛滋匿名篩檢，可撥打台北巿性病及愛滋諮詢專線02-2370-3738洽詢。
迎接農曆新年， OPPO於即日起至2月28日止開跑新春活動，精選旅拍神機Find X9 系列、人氣爆款Reno15 系列，以及多款智慧穿戴產品，於線上、線下通路同步祭出大手筆優惠；OPPO網路商店主打天天抽近萬元紅利金、購機現折千元與智慧穿戴商品最低近半價折扣；OPPO體驗店則祭出購機抽人人有獎的千元紅包，最高現折NT5,000元，購機享禮贈或最高NT6,000元舊換新加碼。紅利金、購機禮等多種優
攻克困難的食道診斷，花蓮慈濟醫院引進了新的檢查利器「EndoFLIP」，(2/8) 由台灣胃腸神經與蠕動學會，以及花蓮慈濟醫院消化系中心舉辦全台首場的示範工作坊，共有八家醫院的專家及醫師們蒞臨觀摩...
農曆春節將至，民眾常在春節連假期間出國旅遊或返鄉團圓，數發部資安署提醒民眾，民眾在享受數位便利之餘，仍應強化個人資安風險意識，呼籲民眾做好「旅遊3要、居家3要」數位防護守則，強化個人數位防禦，安心過好年。
從《冰雪奇緣2》到最新的《星願》，迪士尼經典角色全數集結台北小巨蛋，《冰上迪士尼：Magic in the Stars》12日正式揭幕。這場2026春節限定的夢幻旅程，不僅結合世界頂尖的花式滑冰與特技，更將大銀幕中的奇幻世界搬上冰面。
最近在 DICE 2026 上，展開了對不幸因車禍逝世的傳奇製作人 Vince Zampella 哀悼會，許多合作過的開發者們，聊起了過去的經歷，以及對方如何改變遊戲產業。其中，小島秀夫也通過預錄的影片提到，Zampella 曾經給他許多建議，甚至還曾考慮一起開發過新射擊遊戲。
為深化學生自主學習，國立成功商業水產職業學校開設「油橄欖專題課程」，帶領學生深入了解橄欖產業，結合實務操作與感官訓練，落實食安教育，更將觸角延伸至地方創生，成為校園推動轉型、積極與在地產業接軌的創新典
台北市萬華區某韓式烤肉店張貼公告，稱未持台灣身分證的中國人請勿進入，引發熱議，今（12日）有媒體在陸委會例行記者會上關心此事，發言人梁文傑表示不清楚細節，僅知該案於2025年3月26日因聘僱失聯移工及中國人士非法工作遭查緝，詳情須詢問移民署。
宜蘭縣礁溪鄉立幼兒園教學大樓設施設備改善工程竣工，為讓幼童歡喜開心使用新設備，使家長感受幼兒園對教學環境改善的用心，營造溫馨的優質環境，於今（十二）日特別舉辦設施設備啟用典禮，同時讓幼童感受節日的氛圍，活動以新年律動在感恩與祝福的溫馨情境中，讓幼童開心快樂的學習並瞭解節日的意義。礁溪鄉長張永德主持。幼兒園透過此次活動，讓關心幼童教育的家長們能進園參觀與瞭解幼童的學習環境，在此優質的環境中學習探索，健康快樂的成長茁壯；同時礁溪鄉長張永德也特別在新年節慶即將到來之前發送馬年幸運紅包，祝福每位幼童新的一年天天開心，新年快樂!平安順心!礁溪鄉長張永德表示，這是幼兒園一個重要的日子，不只是硬體設備的提升，更是教育質量的躍進，為提升教學品質透過公所及幼兒園的努力規劃爭取，得到國教署認 ...
公開資訊觀測站重大訊息公告(7836)智生活-就消費者文教基金會對本公司數位社區管理平台「智生活APP」資安檢測之說明1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:智生活科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 近日媒體報導指出，消費者文教基金會對本公司智慧社區管理平台「智生活APP」進行 資安檢測並對外發布相關說明，內容涉及本公司產品可能存在資安或個人資料保護之疑 慮。針對報導所述內容，本公司已啟動鑑識盤點與第三方複測作業，並將依查證結果持 續更新說明。6.因應措施: 本公司長期以資訊安全與個人資料保護為核心治理事項，並將「資料最小化」及相關資 安與個資標準制度納入產品設計與營運管理流程，就智生活社區智慧管理平台之開通與 使用，本公司依服務必要性及法規要求蒐集與使用必要資料，以降低個資風險暴露面並 提升保護強度。 針對本次媒體報導及相關指稱事項，本公司已即刻啟動下列作業： (1)成立專案應變小組：由資安、法務、資訊、客服等跨部門共同處理，就報導所指稱 之事項進行逐項核對、鑑識盤點與風險評估。 (2)請求完整報告與重現條件：
（中央社記者陳至中台北12日電）永壽文教基金會連續2年支持尼泊爾社區健康計劃，為家庭準備醫療包，協助基本照護與預防疾病，同時也教導當地女孩製作布衛生棉，推廣月經健康教育，獲得尼泊爾政府肯定。
紅斑性狼瘡是很多人都知道的可怕疾病，但其實最令人聞風喪膽的，是它的併發症，狼瘡性腎炎(Lupus Nephritis)。因為自體免疫系統會攻擊體內的內臟，腎功能也會因此快速下降，患者將會面臨洗腎的...
原本受玩家們期待的 MMORPG 新作《Ashes of Creation》在 Steam 展開搶先體驗僅 52 天後，就因為開發團隊 Intrepid Studios 內部爆發高層集體請辭及團隊無預警解散，導致遊戲後續開發全面停擺。由於該作原先承諾的更新與長期計畫無法兌現，引發大量玩家不滿，都要求開發商給交代。
正統鹿耳門聖母廟將於2月28日舉辦「花火迎春」系列活動，融合傳統科儀與大型展演，邀請全國信眾走入廟埕，在媽祖庇佑下祈願新年平安順遂。
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 旅美學者陳時奮因前立委沈富雄在電視節目上批評「這個翁達瑞，這個知識分子的敗類」，認沈富雄損害其人格及名譽，起訴向沈富雄請求損害賠償200萬元，一、二審都敗訴，最高法院日前駁回陳時奮的上訴，全案敗訴定讞。 陳時奮起訴主張，他曾就沈富雄及高嘉瑜在政論節目中言行所引起的爭議提出批評，沈富雄在112年6月6日於YOUTUBE...
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】雯雯（化名）在20幾歲時莫名出現背部、關節疼痛，還以為只是工作壓力大；之後臉上爆痘、在皮膚科治療好幾個月都未改善，到免疫風濕科就醫後最終確診為紅斑性狼瘡。她不願相信自己罹病，一度抗拒治療，直到併發狼瘡性腎炎，當時最高一天要吃12顆類固醇，尿蛋白數值破萬、腹水導致肚子大到像懷孕，同時合併有心衰竭、肺高壓、肺栓塞等。醫師經評估後調整治療組合，並納入新標靶生物製劑後，近期觀察病況趨於穩定，目前也持續進行追蹤觀察。 紅斑狼瘡好發於女性 過半併發腎炎 女性在「全身性紅斑狼瘡（SLE）」的發病率比男性高出9倍，且好發於15至45歲族群。收治上述個案的中華民國風濕病醫學會理事長暨臺大醫院免疫風濕過敏科科主任李克仁醫師說明，其病因與患者的「自體抗體」攻擊自身組織有關，自體抗體若隨血液流經腎臟，會像淤泥一樣卡在腎絲球，進而引發發炎。 李克仁理事長進一步說明，其中5至6成狼瘡病友一生中會併發狼瘡性腎炎，常有尿尿起泡、水腫、高血壓等症狀，嚴重可導致腎衰竭，甚至可能需洗腎。而最新國際治療指引指出，除了穩定腎功能狀況外，狼瘡性腎炎的治療目標也納入患者生活品質的維持，並以「提升完全腎
即時中心／潘柏廷報導民眾黨在去年（2025）大罷免第一次投票前夕，於民進黨中央黨部前面舉辦「反罷要贏，台灣要贏」活動，而時任黨籍立委林國成在台上持麥克風，飆罵總統賴清德三字經，賴清德也為此提告；北檢今（12）日宣布偵結，並認定對方涉犯公然侮辱罪，更建請從重量刑。對此，林國成發聲明喊「有錯就認，絕不迴避」。
據Yahoo Finance 12日報導，手機大廠蘋果的語音助手Siri AI升級版原定於3月系統更新中推出，但在近幾周的測試中發現軟體有問題，不少用戶期待的新功能可能會分批次延後上。
文章也可以用聽的 文：姜冠宇（台北市立聯合醫院中興院區整合醫學科醫師、台灣大學公衛學院健康政策與管理碩士） 隨著人口高齡脆弱化，現在有些家庭的邏輯，已不是病人盡早出院好過年，現在是「就是要送住院，我才有辦法好過年。」 每到春節，急診壅塞就像季節性災難：人潮湧入、等不到床、醫護疲乏、家屬焦慮，最後所有人的耐心一起被耗損。多數民眾的直覺是：「是不是醫院不夠大？是不是醫護不夠拚？」但我想用第一線的角度，把你看得到、也做得到的幾件事講清楚：急診分流與下轉不是把病人往外推，而是讓醫療資源回到它該有的分工；而分級醫療能不能運作，關鍵不只在醫院端，更在民眾端的理解、準備與配合。 我現在在院區春節期間負責急診分流與住院銜接的任務，工作內容並不浪漫：接到醫學中心急診的來電，確認病人的病情與住院需求，和個案管理師（個管）核對基本資料以利院內決策，再跟病人與家屬溝通「為什麼到區域醫院/地區醫院住院反而更合適」；同時對內協調值班醫師、護理站與控床流程。你會發現，分流的本質不是「轉走一個病人」，而是一套必須被信任的溝通鏈：醫學中心 → 個管/轉診窗口 → 接手醫院團隊 → 病人與家屬 → 病房照護系統。鏈條任何
記者孫曜樟∕台北報導 檢警去年追查有詐團涉嫌將贓款兌換成黃金，再以鉛錫合金製成門擋並…