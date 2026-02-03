情人節必看！萬豪「美享地餐廳」改名了…A5和牛寵味蕾：重新定義牛排館

記者簡榮良／高雄報導

擦亮新招牌！萬豪酒店「美享地餐廳」正式華麗轉身改名為「美享地牛排館」，誓言以高端飯店標準重新定義牛排館體驗，融合法式料理精髓。為迎接浪漫情人節，美享地牛排館於2月14日推出情人節限定午、晚間套餐，獻上八道法式饗宴。套餐精選頂級食材，如鮭魚卵、干貝、龍蝦、油封鴨腿及A5和牛肋眼，搭配松露與精緻擺盤，為戀人打造一場味蕾盛宴。此外，農曆春節期間也有套餐，鮭魚、北海道干貝、A5和牛肋眼等高檔食材全入菜。

萬豪酒店「美享地餐廳」正式華麗轉身改名為「美享地牛排館」，誓言以高端飯店標準重新定義牛排館體驗。（圖／翻攝畫面）

美享地餐廳於今年1月13日起正式更名為「美享地牛排館」，除提供饕客喜愛的法式料理(Fine Dining)外，更以高端飯店的料理標準與服務規格，重新定義高端牛排館體驗。為迎接西洋情人節，2月14日當天，美享地推出情人節限定午、晚間套餐，以法式料理為主軸，結合頂級食材與優雅擺盤。

前菜提供干貝搭配魚子醬與大根，展現海味的純淨鮮甜。（圖／翻攝畫面）

情人節晚間套餐以八道法式饗宴呈現，從清爽細緻的前菜揭開序幕，鮭魚卵與小黃瓜佐以日式高湯，口感清新而富層次；干貝搭配魚子醬與大根，展現海味的純淨鮮甜。主菜段落則逐步堆疊濃郁與奢華，龍蝦佐番紅花蝦湯香氣迷人，油封鴨腿以波特酒與鴨肝提味，風味醇厚而細膩；壓軸的A5和牛肋眼，搭配松露與馬鈴薯，肉質柔嫩、油脂香氣豐盈，為整場饗宴畫下最深刻的記憶點。餐後以清爽果香與巧克力甜點收尾，平衡口感，讓浪漫餘韻在唇齒間延續。

以鮮嫩鮭魚搭配微苦菊苣及帶有檸檬清香的酸模，在齒頰中形成完美的平衡。（圖／翻攝畫面）

不只為情人節打造專屬的浪漫饗宴，美享地牛排館也同步為農曆春節獻上節慶限定套餐，自除夕至初二，於午、晚餐時段溫馨登場。延續法式料理一貫的細膩節奏，主廚嚴選鮭魚、北海道干貝、南極魚與A5和牛肋眼等頂級食材，重新詮釋年節餐桌的精緻風貌，讓團圓不只是豐盛，更添優雅。

美享地牛排館情人節套餐僅於2月14日當日供應，午餐每位3880元、晚餐每位5980元(另加10%服務費)；農曆春節套餐則於2026年2月16日至2月18日供應，每位3680元(另加10%服務費)。

農曆春節期間也有套餐，鮭魚、北海道干貝、A5和牛肋眼等高檔食材全入菜。（圖／翻攝畫面）

