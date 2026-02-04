情人節推薦！必勝客「花好月圓愛心比薩」限時回歸販售

花好月圓愛心比薩限時販售（必勝客提供）



必勝客四年前讓粉絲念念不忘的台灣囍宴必備聖品「花好月圓」回來了！今年特別換上愛心造型，浪漫升級成「花好月圓愛心比薩」，放上 Q 彈湯圓、綿密紅豆，再淋上香甜煉乳與花生粉，讓你「甜甜蜜蜜好事都花生」。即日起至 2 月 14 日情人節當天限時開賣，單點心動價只需 299 元。無論是想回味台灣婚宴必備聖品，或是與心愛的人共度甜蜜時光，都能在必勝客輕鬆營造滿分儀式感！

不僅情人節必吃，「花好月圓愛心比薩」更是今年春節團圓最受歡迎的甜點！搭配必勝客新春最強組合「新春烏金噴發火山餐」，套餐包含一個「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」免費升級奢華「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，還有一個外帶大比薩或外送小比薩，以及副食、飲料總共只要 1,068 元起。

