情人節放閃！冬日遊樂園推「閃光召集令」

▲初代超人力霸王即將現身「閃光召集令」活動。（圖／高市府觀光局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄冬日遊樂園開幕第二週適逢西洋情人節，將於2/14下午2時至5時在高雄港18號碼頭展演區舉辦「閃光召集令」情人節快閃活動。「閃光召集令」活動以「光之三原色」—紅、綠、藍（RGB）為主題，規劃10組在地團體精彩表演與應援活動。活動當天還有超人力霸王「初代V.S達達」真人迷你秀在台灣首次亮相、情人節限定超人力霸王CP互動，以及與歌手白安壓軸演唱。

▲ 「閃光召集令」情人節快閃活動 2/14下午2時至5時在高雄港18號碼頭展演區舉辦。（圖／高市府觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，2/14情人節「閃光召集令」快閃活動，號召全國民眾、情侶、好友、親子一同結伴前來；透過大家「光之集結」與「閃光放閃」一同召喚超人力霸王盡情放閃。

高閔琳指出，高雄冬日遊樂園7日舉辦的開幕活動，獲得民眾熱烈迴響的「超人力霸王」迷你秀，將於2/14「閃光召集令」活動當天演出全台首次亮相「初代V.S達達」新劇碼；還有10組優秀在地表演團體，以及創作才女白安接力演出。搭配紅綠藍RGB光之色彩應援，象徵城市中每一個人與高雄繽紛多樣的城市魅力，熱情號召超人力霸王的粉絲與民眾，一起以「光之集結」應援召喚閃光情人節「隱藏版神秘嘉賓」出場，共度熱血難忘的閃光情人節。

▲「閃光召集令」活動以「光之三原色」—紅、綠、藍（RGB）為主題。（圖／高市府觀光局提供）

觀光局補充，民眾參加「閃光召集令」可於活動開場前至展演區旁領取RGB紅、綠、藍三原色限量隨機手環；當表演團體服裝與手環顏色相符時，透過熱情呼喊、尖叫、鼓掌或揮手等，應援前來演出的表演團體，即可獲得限量超人力霸王乳膠氣球1顆。雙人同行或著紅、綠、藍任一顏色服裝、配件的民眾，可再獲得情人節加碼小禮，數量有限，贈完為止。

觀光局提醒，「2026高雄冬日遊樂園」活動現場停車位有限，歡迎民眾利用大眾運輸前往，輕鬆又方便！更多資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG，以及「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動官網查詢。

