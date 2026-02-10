情人節放閃！高雄冬日遊樂園「閃光召集令」RGB色彩扮裝拿好禮

▲「閃光召集令」活動圖卡。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府觀光局 「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」結合港灣特色，以日本經典英雄IP「超人力霸王」打造超人慶典；開幕第二週適逢西洋情人節，將於02/14下午2時至5時在高雄港18號碼頭展演區舉辦「閃光召集令」情人節快閃活動。「閃光召集令」活動以「光之三原色」——紅、綠、藍（RGB）為主題，規劃10組在地團體精彩表演與應援活動；民眾於現場領取限量應援手環參與互動即可獲得Q版超人力霸王乳膠氣球，情侶、雙人同行或符合紅、綠、藍任一色彩Dress code還能獲得加碼小禮。活動當天還有超人力霸王「初代V.S達達」真人迷你秀在台灣首次亮相、情人節限定超人力霸王CP互動，以及與歌手白安壓軸演唱；誠摯邀請大家2月14日齊聚18號碼頭，匯聚RGB三原色，共度閃光情人節！

觀光局長高閔琳表示，超人力霸王來自遙遠的M78星雲、光之國度，象徵正義、善良與勇氣；而城市中的每一個人都是照亮這座城市的一份子，情侶間甜蜜的愛情、家庭親情、人跟人之間的團結互助與友誼，都是溫暖的亮光，也是城市幸福前行的原動力。02/14情人節「閃光召集令」快閃活動，號召全國民眾、情侶、好友、親子一同結伴前來；透過大家「光之集結」與「閃光放閃」一同召喚超人力霸王。歡迎大家情人節這天攜手同行，來到充滿歡笑的高雄冬日遊樂園，傳遞對彼此的「愛」，盡情放閃。

▲初代超人力霸王即將現身「閃光召集令」活動。

高閔琳進一步說明，高雄冬日遊樂園7日舉辦的開幕活動，獲得民眾熱烈迴響的「超人力霸王」迷你秀，將於02/14「閃光召集令」活動當天演出全台首次亮相「初代V.S達達」新劇碼；還有來自高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、樹德家商啦啦隊、輔英競技啦啦隊、鹽光幼兒園、高雄市國際青年表演藝術發展協會、蘋果家族兒童街舞、高雄E舞苑、台灣甲冑武士隊、加樂傳統藝術創意宋江陣等10組優秀在地表演團體，以及創作才女白安接力演出。搭配紅綠藍RGB光之色彩應援，象徵城市中每一個人與高雄繽紛多樣的城市魅力，熱情號召超人力霸王的粉絲與民眾，一起以「光之集結」應援召喚閃光情人節「隱藏版神秘嘉賓」出場，共度熱血難忘的閃光情人節。

▲超人力霸王經典的敵人三面怪人「達達」將與初代超人力霸王首次台灣合體演出。

觀光局補充，民眾參加「閃光召集令」可於活動開場前至展演區旁領取RGB紅、綠、藍三原色限量隨機手環；當表演團體服裝與手環顏色相符時，透過熱情呼喊、尖叫、鼓掌或揮手等，應援前來演出的表演團體，即可獲得限量超人力霸王乳膠氣球1顆。雙人同行或著紅、綠、藍任一顏色服裝、配件的民眾，可再獲得情人節加碼小禮，數量有限，贈完為止，歡迎民眾呼朋引伴，發揮您的Dress code創意，展現最有特色的閃光應援！

觀光局提醒，「2026高雄冬日遊樂園」活動現場停車位有限，歡迎民眾利用大眾運輸前往，輕鬆又方便！更多資訊請上高雄旅遊網( https://khh.travel/ )官網、臉書及IG，以及「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動官網( https://khh.travel/go/pmbk5Xez )查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）