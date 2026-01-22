情人節最Real的離線相遇 「府中戀舞宮」限量報名

新北青年局邀請青年朋友一起來參加「2026樂府中-來電祭」，搭配音樂、交友、餐車及占卜市集，自在輕鬆的認識新朋友。新北市青年局提供

記者蔡琇惠／新北報導

還在滑手機交朋友？今年情人節，來ㄧ場離線也能「來電」的自然相遇吧！新北市青年局將於2月7日至2月8日在板橋府中廣場辦理「2026樂府中—來電祭」，活動集結樂團表演、餐車美食、塔羅占卜等有趣內容。更推出「府中戀舞宮」趣味競賽，希望讓青年朋友在輕鬆的氛圍中自然互動，完成競賽還有機會獲得餐車及占卜抵用券，歡迎大家把握「府中戀舞宮」限量報名機會，到場體驗最Real、最有感的社交火花。

新北市青年局長邱兆梅表示，青年局鼓勵年輕人走出門、在線下世界建立真實連結，每年二月在府中周邊進行「Love中．樂府中」活動也已邁入第4年；今年特別打造4項趣味活動體驗，每場次80分鐘，結合音樂、美食，讓青年朋友無論是揪朋友來玩，或是獨自前來認識新朋友，都能零壓力享受活動。

新北市青年局指出，「府中戀舞宮」趣味競賽活動採循序漸進方式設計，讓青年朋友自然破冰，從暖身互動到對話交流、從尷尬陌生到輕鬆變熟。活動首先以「Twisters 扭扭樂」揭開序幕，由參加者跟著主持人指令搶佔地板色塊、累積積分，在歡笑中拉近彼此距離；接著「街頭 Dance Battle」則由專業舞者帶領基礎舞步熱身，並隨著現場DJ的節奏，開放15分鐘1對1或多人即興對決，由現場觀眾的歡呼聲決定優勝，將氣氛直接拉滿。

隨後登場的「浪漫賽道」，則由參加者自由組隊玩兩人三腳，並時限內跨越關卡，考驗彼此的默契與合作感；最後，「陌生餐桌」體驗，則搭配提問卡進行限時對話，並透過多輪換桌，讓青年快速拓展交友圈，並留下最有趣的相遇回憶。

新北市青年局提到，活動主舞台將邀請12組樂團開場，現場更規劃12輛別具風格的美食餐車，提供豐富的異國料理與街頭小吃，補充能量的同時也為交流提供話題。此外，更引入占卜體驗攤位，歡迎青年朋友一同探索，新一年的生活指引與整體運勢。活動期間每日下午5時至6時更有「Happy Hour」時段，將限量發放消費抵用券，可於周邊餐車及占卜體驗攤位使用，將府中廣場打造宛如國外的熱鬧慶典。

「府中戀舞宮」7場次的趣味交友活動，現正報名中，歡迎有興趣青年朋友到新北市青年局官網報名，更多樂團表演、美食餐車資訊將陸續公開，請持續關注新北市青年局官網和IG社群平台。