情人節最Real相遇「府中戀舞宮」限量報名

隨著節奏在府中和新朋友來場街頭Dance Battle。（圖：新北青年局提供）

▲隨著節奏在府中和新朋友來場街頭Dance Battle。（圖：新北青年局提供）

新北青年局將於二月七日至二月八日下午二點起在板橋府中廣場舉辦「樂府中—來電祭」活動，集結樂團表演、餐車美食、塔羅占卜等趣味內容，推出「府中戀舞宮」趣味競賽，讓青年朋友在輕鬆氛圍自然互動，完成競賽有機會獲得餐車及占卜抵用券，歡迎報名。

青年局長邱兆梅今（廿二）日表示，鼓勵年輕人走出門、在線下世界建立真實連結，每年二月在府中周邊舉辦「Love中．樂府中」活動邁入第四年。今年特別打造四項趣味體驗，每場次八○分鐘，結合音樂與美食，讓青年朋友無論揪伴同遊或獨自前來，都能零壓力享受活動。

廣告 廣告

「府中戀舞宮」趣味競賽採循序漸進設計，讓青年自然破冰，從暖身互動到交流對話，活動以「Twisters扭扭樂」揭開序幕，參加者依主持人指令搶佔地板色塊、累積積分，在歡笑中拉近距離；「街頭Dance Battle」由專業舞者帶領熱身，隨DJ節奏展開十五分鐘即興對決，由觀眾歡呼聲決定優勝。「浪漫賽道」以兩人三腳跨越關卡，考驗默契與合作；「陌生餐桌」搭配提問卡限時對話，透過多輪換桌快速拓展交友圈。

青年局表示，活動主舞台邀請十二組樂團演出，規劃十二輛特色餐車，提供異國料理與街頭小吃，補充能量也增添交流話題。此外，更設有占卜體驗攤位。活動期間每日午後五時至六時推出「Happy Hour」，限量發放消費抵用券，可於餐車及占卜攤位使用。「府中戀舞宮」七場次趣味交友活動現正報名，歡迎青年朋友至新北市青年局官網（https://ntpcyouth2022.pse.is/8m2mgs）報名。