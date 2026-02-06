情人節求生慾開到最大！統一進口7萬支空運玫瑰 199元救地方老公、男友

統一集團進口7萬支玫瑰花，讓求生慾爆棚的地方老公、男友，輕鬆準備鮮花禮物。（統一集團供圖）

情人節到了，才發現忘了準備花禮？別慌張！統一集團再次進口「空運玫瑰花」，讓求生慾爆棚的你一秒變浪漫高手！限量玫瑰在7-11、星巴克等通路都能買到，單支只要199元，還能用75折起的價格，加價巧克力禮盒，更添甜蜜心意。

空運玫瑰花從2月12日起開賣，一直持續賣到2月14日，在7-11、康是美、UNIKCY、星巴克、統一時代百貨、夢時代等超過9大品牌通路限量販售，單支199元。部分門市提供預訂服務，避免地方老公、男友忘記購買，有婚姻、戀情危機。

部分門市提供「空運玫瑰花」預訂，避免地方老公、男友忘了準備花禮。（199元／支，統一集團供圖）

另外，在不同品牌消費滿額，也能直接免費獲贈一支玫瑰花；巧克力加價購則享75折起優惠，包括金莎經典心型禮盒、CupiCho松露三重奏寶盒及比得兔77%黑巧克力禮盒，輕鬆把玫瑰與巧克力一次備齊。

買玫瑰花還可以用75折起的優惠加購巧克力禮盒。

想把浪漫延伸到晚餐，可以到新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」，從即日起到2月14日推出「情人節饗戀」主題餐。秘製爪哇香料烤牛肋排搭配焗烤波士頓龍蝦，香料濃郁、肉質軟嫩；3款情人節特調「非橙勿擾」「當男人戀愛時」與無酒精「一見鍾情」，能延續甜蜜氣氛。

「情人節饗戀」套餐吃得到爪哇香料烤牛肋排，以及Ｑ彈甜美的焗烤波士頓龍蝦。（1,314元／份，Asia49亞洲料理及酒廊供圖）

Info

Asia49亞洲料理及酒廊

地址：新北市板橋區新站路16號49樓（百揚大樓）

電話：02-7705-9717



