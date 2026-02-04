情人節浪漫到婦女節．2026南投燈會「雙主燈」飛馬撼天
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】全台引頸企盼的春節盛事「2026南投燈會」將於2月14日西洋情人節盛大開幕並持續展演到3月8日婦女節！副縣長王瑞德代表縣長許淑華4日率領縣府團隊揭曉今年亮點，除了首度創新的飛馬「雙主燈」視覺饗宴，更特設結合日本人氣IP「反應過激的貓」聯名燈區及「幻影馬戲團」燈區，迎接新春飛躍金馬年；此外，榮獲多項工程大獎的「九九峰氦氣球樂園」也將於2月11日正式啟用，邀請全國民眾春節來南投，體驗「從地表玩到高空」的奇幻旅程。
2026南投燈會記者會由簡淑茵舞蹈團結合馬戲特技的精彩「光影奔馳天馬行空」舞碼揭開序幕，日本人氣IP「反應過激的貓」大玩偶更和王副縣長大玩「卡哇伊」三連拍，除了縣府秘書長李良珠、副秘書長簡育民及各局處首長與王副縣長連袂出席外，縣議員張婉慈、林儒暘、南投市長張嘉哲及縣商會理事長廖俊哲及「九九峰氦氣球樂園」營運廠商薰衣草森林創辦人林庭妃等眾多來賓也共同推薦。
王副縣長指出，今年南投燈會維持傳統在會展中心及浪漫情人橋兩側貓羅溪畔舉行，嶄新亮點很多，首先是全台首創「雙主燈」，記者會先公開天際視角主燈《凌光之翼》，以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構呼應馬年意象，將於燈會期間隨音樂節奏轉動定時展演，並帶動飛馬展翅奔騰；另一座地面主燈「飛馳樂園」，由2014年台灣燈會主燈「龍駒騰耀」重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸形象，打造童話般沉浸體驗，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。
持續辦理逾10年的南投燈會，去年一舉拿下四項國際大獎，包含義大利羅馬設計大獎(Rome Design Awards)白金獎與英國倫敦設計獎(London Design Awards)金獎，與義大利羅馬設計大獎(Rome Design Awards)白金獎及法國巴黎設計獎(DNA Design Awards Paris)優選的殊榮，充分展現南投燈會在藝術與創意上的卓越表現。
南投燈會已連續四年與國內外知名圖文IP合作，讓南投燈會網路聲量迭創新高更成功拓展海內外能見度；今年攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」規劃專屬大型燈區，首度推出充氣迷宮燈組，以及13組融合南投十三鄉鎮與十二生肖造型的大型燈組，呈現南投深具特色的在地觀光風貌，更祭出聯名紀念幣以及多款南投限定紀念品，透過數位集章活動或住宿消費滿額贈送，勢必掀起一波收藏熱潮。
本次燈會共規劃11個主題燈區，呼應縣長許淑華致力打造「宜居城市」的施政方向，展示結合永續、人文與觀光的發展重點。其中「幻影馬戲團燈區」，延續去年「流光藝彩燈區」榮獲兩項國際設計大獎的成功經驗，與三位藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等作品，營造童趣且充滿想像力的奇幻空間，設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等遊具，提供民眾搭乘遊玩。「環保燈區」則透過互動導光裝置，呈現從在地行動到接軌國際的永續生活典範；「共融之光燈區」則將南投著名的竹藝結合現代聲光技術，展現傳統工藝與創新設計的共融之美。
節目演出方面同樣精彩可期，水舞廣場的三維水舞秀除了結合聲、光、影像堆疊的水幕外，更由知名音樂家「范揚景」配樂，搭配三層次、多形式的立體煙火劇場。2月14日開幕日將由鐵肺歌姬戴愛玲、演歌雙棲女神安心亞、金曲最佳原住民語歌手姑慕巴紹接力獻唱 ，並由南投水里女兒侯怡君擔綱主持。
2月15日及2月28日有新生代女團幽靈水晶、人氣男團Saturnday、PinkFun全能ACE聖恩、創作歌手LCY呂植宇等當紅偶像帶來精采演出。2月19日及2月27日則由曾心梅、葉璦菱、蔡秋鳳、潘越雲、李翊君等實力派歌后帶來一系列經典歌曲，2月20日及2月21日更有眾多知名歌手，包含詹仕偉、斑恩、阿布絲、Jocelyn9.4.0等歌手輪番演唱。
南投燈會白天活動同樣精彩好玩，遊客除可在燈區拍照賞玩，也設有互動遊戲區與彩繪 DIY，非常適合親子同遊，還有免費SUP立式划槳體驗，讓遊客能在水上活動中享受更多樂趣。會展中心更有縣商業會規劃的「Hello禮好市集」，匯集在地特色農特產品，提供新春採買紀念品與伴手禮的最佳選擇。佔地兩公頃的花漾奇遇花海，以多彩花卉排列成南投地標「九九峰」，呼應最新景點「九九峰氦氣球樂園」的啟動營運。
備受關注的「九九峰氦氣球樂園」營運期程，也由薰衣草森林林創辦人當場宣布，她說，九九峰氦氣球樂園將於2月11日辦理啟用典禮。免費體驗預約從2月5日中午12時起，開放南投縣民(名額700人)及草屯鎮居民(名額1000人)於九九峰氦氣球樂園官網https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/ 預約2月12日到2月14日的免費體驗。另於2月12日中午12時起，開放全國遊客上網預約2月17日至3月8日，規劃每日入園2000人及氦氣球搭乘600人，讓遊客體驗搭乘全台首座繫留式氦氣球，從150公尺高空俯瞰九九峰壯麗山景。
王副縣長表示，南投燈會已成為具備國際競爭力的觀光品牌，去年創造560萬人次、39億產值，今年在「雙主燈」與「九九峰氦氣球樂園」的加持下，預計將吸引600萬人次到訪。縣府更響應雙語政策，提供預約制雙語導覽，讓世界看見南投之美。
數位集章活動也將於燈會期間同步啟動，遊客在完成集章後，即可換取各式聯名紀念品；為了帶動新春期間南投境內的旅遊熱潮，在完成不同數量的集章後，出示於燈會期間在南投的合法旅宿住宿及南投境內購物消費滿額證明，即可兌換「反應過激的貓」聯名紀念幣單、雙幣套組，每天限量兌換，請遊客把握機會；每晚6點30分，燈區將發送小提燈號碼牌，遊客可以換取馬年小提燈。（圖／記者石振賢翻攝）
