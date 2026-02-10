情人節浪漫約會「安全第一」，落實防護三招「套、篩、U=U」。(資料照，記者陳昀攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕2月14日西洋情人節將至，不少情侶會甜蜜、浪漫約會，不過，享受情人甜美之餘仍要注意安全。苗栗縣政府衛生局表示，約會別忘了「性」福守則，記住防護三招：保險套、定期篩檢、U=U正確認知，能有效降低愛滋(HIV)及梅毒、淋病等性傳染病風險。

苗縣府衛生局指出，苗栗縣愛滋病感染通報人數截至1月底共計437人，其中男性占88.6%、女性占11.4%，且有年輕化趨勢，感染年齡集中於25至49歲(占65.2%)。數據顯示，約83.1%的感染途徑為性行為。苗縣府強調，全程正確使用保險套，並建議性行為時搭配水性潤滑液，可降低破裂風險、提升防護效果。也鼓勵民眾「有性行為就該篩檢」，至少做過1次愛滋篩檢。若有無套性行為，建議每年至少篩檢1次，若屬感染風險較高族群，如曾感染性傳染病、性伴侶較多、合併使用成癮性藥物等，建議每3至6個月篩檢1次。

廣告 廣告

另外，縣府衛生局局長楊文志提醒，春節前後旅遊與社交活動增加，國際M痘疫情仍持續，如曾出入國內外風險場域，務必做好自我防護，並避免參與可能與不特定人士親密接觸的高風險社交活動；符合M痘疫苗接種條件者(近1年內有風險性行為者)，請儘早完成2劑接種以獲得完整保護

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》北投溫泉湯屋雙亡案 情侶先後猝死 死因不明擇日再驗

健康網》慢箋族注意！春節提早領藥 醫療措施一次看 （不斷更新）

讓蔣經國信賴的眼科神醫 視網膜泰斗劉榮宏辭世

健康網》UCC輕急症中心首過春節 全台特別門急診總整理（不斷更新）

