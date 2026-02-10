情人節甜蜜送禮不踩雷 南投縣府衛生局教你挑對巧克力

【記者 謝雅情／南投 報導】情人節將至，巧克力成為民眾表達心意的熱門選擇。為讓消費者在傳遞甜蜜心意的同時也能吃得安心，南投縣政府衛生局114年度針對轄內巧克力製造業者進行抽驗，本次共抽驗10件巧克力原料及產品，檢驗項目包含磷化氫、環氧乙烷、農藥殘留、黃麴毒素及苯駢芘等，檢驗結果均符合相關規定，民眾可安心選購與食用；另針對稽查轄內11家巧克力製造業者稽查生產製造環境。衛生局未來仍將持續加強巧克力抽驗與稽查作業，確保市售產品安全無虞。

巧克力製作講究工藝，從可可豆發酵、乾燥奠定風味，經烘焙研磨成可可漿，再加入可可脂與糖，經混合、精練、調溫，成就香濃滑順的成品；層層把關，如同用心經營的甜蜜關係。衛生局建議消費者選購巧克力時，應選擇合格製造廠商之產品，避免購買來源不明或包裝、標示不清的商品。巧克力雖能帶來愉悅感受，但屬高熱量食品，仍應適量享用。

衛生局長陳南松提醒，依現行法規，含餡巧克力產品其黑白牛奶巧克力含量須達百分之二十五以上，且品名應標示「含餡」、「加工」或具相同意義之文字；半固體或流體狀巧克力製品，如巧克力抹醬、糖漿，其總可可固形物含量至少須達百分之五或可可脂至少百分之二，若添加植物油超過產品總重量百分之五，則不得以「巧克力」作為品名。未依規定標示者，將依食品安全衛生管理法處以新臺幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，最高可處400萬元罰鍰。民眾如有食品衛生安全問題或消費疑義，可洽縣府衛生局服務專線049-2231994。（照片記者謝雅情翻攝）