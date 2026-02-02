情人節禮物怎麼準備？帶女友搶衝迪奧癮誘糖果快閃店、幫她挑日本女生最愛的Jo Malone櫻花香水都很棒！
情人節送禮的重點，正在從「送什麼」轉向「怎麼送」！比起單純把禮物遞出去，能不能一起參與、留下共同記憶，反而更容易被記住。今年特別明顯的趨勢，是限定體驗與季節回歸成為送禮關鍵，讓挑禮物這件事不再只是選品，而是一段完整的安排。
成為話題焦點的「迪奧癮誘糖果快閃店」，正好踩中這波行程型送禮的節奏，以繽紛糖果世界為靈感打造的空間，結合香氛、彩妝與甜點感設計，從視覺到氣味都充滿沉浸感~走進快閃店的那一刻，就像踏進東京街頭最夢幻的粉色場景，也讓逛街本身成為情人節的一部分。
實際體驗時，旅程會從選色聞香展開，先依照當天的心情與喜好，探索「迪奧癮誘粉漾香氛」不同糖果系香調的層次變化，讓挑選香味這件事變得更直覺，也更有參與感；接著由專業彩妝師提供一對一試妝服務，搭配水光感妝效與唇妝呈現，現場就能完成一款輕甜又透亮的約會妝容；快閃店同時還提供香氛客製刻字服務，能將名字或紀念日期刻上瓶身，讓禮物從當下就帶有專屬意義；最後再搭配客製杯子蛋糕，讓整段逛店體驗自然收在甜而不膩的記憶點上，也讓情人節不只是一份禮物，而是一段能被好好記住的過程。
如果你的她偏好低調、不張揚卻耐聞的香氣，那每年一回歸就被日本女生討論到不行的JoMalone London櫻花限量版香水，依舊是情人節不易出錯的選項！這款香味常被形容為「若有似無的撒嬌感」，不是濃烈花香，而是貼近肌膚的清冷體香，香調由清亮佛手柑揭開序幕，中段是細緻柔軟的櫻花氣息，最後以玫瑰木收尾，聞起來輕盈卻有層次，越靠近越迷人。系列同時延伸推出髮香噴霧、擴香與護手霜，讓春日氣息能自然融入日常生活。
配合情人節檔期，Jo Malone London也為櫻花限量系列準備了專屬贈禮與包裝服務，凡於指定期間在專門店選購櫻花限量香水搭配經典香氛，即可享有情人節限定包裝與櫻花主題贈禮；另有客製櫻花字母吊飾等細節設計，讓整份心意從外觀到內容都更完整，也難怪這系列每年回歸都能掀起一波關注。
若想把送禮質感再往上提升，肌膚之鑰情人節限量「蝶語之愛」則屬於偏收藏取向的選擇！以蝴蝶意象結合法國藝術家Giselle Balosso-Bardin操刀的設計包裝，不管是品牌經典的水潤光采氣墊還是奢潤唇膏，從妝效到外型都充滿了浪漫藝術感，不需要過多修飾，就能成為一份細膩而有份量的心意。
