情人節禮物送什麼？2026過年雙節送禮懶人包 推薦高CP值清單：女友最愛小CK包包、CASETiFY情侶手機殼、韓國超紅雲朵燈、賞櫻一日遊

2026年西洋情人節剛好遇上農曆過年，「要送什麼禮物？」成了最甜蜜也傷腦筋的課題。你還在煩惱如何同時搞定另一半與親友的禮物嗎？這篇為你整理出一份「情人節＋過年」雙節適用的送禮全攻略，直接根據預算分類，從免千元的文青手機殼、IG爆紅雲朵融蠟燈，到質感的Charles & Keith包款與Nike經典白鞋應有盡有，以及年後最療癒的武陵農場賞櫻行程，特別是在新春檔期前後，各大平台都有推出限時優惠與折扣，只要時間點抓對，用同樣預算就能送得更好，快筆記這份超實用的送禮清單，讓你不管送誰，都很有誠意～

🎁情人節禮物預算500元～1,000元輕鬆入門級推薦

這個價位帶是情人節送禮裡最「無壓力」的選擇，送閨蜜、送同事、隨便走春帶一份伴手禮，都不會讓人覺得太正式，但又不會讓收禮的人覺得太隨便，這幾款商品的共同點就是「熱門又漂亮」，社群曝光率高，拿出來的視觀傳播效果很好，很適合過年走春時隨手帶著。

挑選關鍵點在於「質感感受」，即使價格不高，只要品質好、包裝精緻、設計有話題，收到的人都會感到被重視，這個價位最值得焦點的商品類別，就是手機殼與小型家居單品，日常使用頻率高，每次使用都能感受到送禮人的心意。

TOYSELECT 設計師手機殼（插畫系列）

越來越多人把手機殼當作穿搭的一部分，不只要時髦，更要兼顧防摔與實用性！手機配件品牌，不但擁有超多明星同款加持，還以高防摔、高質感著稱，話題度居高不下，有許多簡約時尚的手機殼設計，還可以根據自己的風格從顏色、圖案、文字到照片進行定製。

TOYSELECT以設計師原創風格著稱，插畫系列手機殼圖案獨特、質感扎實，目前官網正有多款折扣活動。男生偏好簡潔、個性化的單品，這款不論是黑色調幾何款還是插畫聯名款，都非常容易入手，TOYSELECT 目前有多款折扣活動，建議直接進官網搜尋「特價」，可以撈到很划算的款！

👉【插畫家聯名】doudle studio喵喵邱比特防摔透明SAMSUNG手機殼690元👉點我下單

👉【插畫家聯名】狗狗的小跳步吃貨食物特輯防摔透明SAMSUNG手機殼690元👉點我下單

這款mosy mosy 雲朵造型融蠟燈是瑪黑家居的暢銷爆款，IG爆款雲朵風，打開後會散發出溫暖柔和的燈光，可當夜燈或讀書燈，超級適合送給喜歡居家布置的女生，放在床頭櫃上既好看又有氛圍感，可用來融蠟安全又耐久，CP值非常高，瑪黑家居網站輸入折扣碼可享受滿額折抵優惠，建議一次看看有沒有其他喜歡的小物可以搭配購買！

👉mosy mosy 雲朵造型融蠟燈990元👉點我下單

（圖片來源：瑪黑家居、TOYSELECT）

🎁情人節禮物 預算1000元～2000元高CP值推薦

當情人節送禮預算落在1,000～2,000元之間，往往是最不容易失手、也最能展現心意的甜蜜區間，這個價位不會流於隨意，卻又保有足夠彈性，像是開學前替另一半添件新衣，或是在旅行、聚會時送上一份能長久使用的紀念單品，這類禮物的重點不在浮誇，而在「一拿出來就看得出質感」，低調卻有存在感。

推薦聚焦於穿搭配件與情侶組合，像是UNIQLO在即日起至2/19 推出的新春特惠，正好是年後補齊衣櫃的好時機，多款經典襯衫、外套都有優惠，實穿度高、接受度也高；而CASETiFY 的情侶手機殼聯名系列，則是送禮時不張揚、近期推出的 Butterbear 聯名款色調溫暖萌動限量設計，都很容易讓人會心一笑，要注意CASETiFY 經常有限時折扣活動，建議先加入會員再購買，可以享受會員專屬優惠！

👉 UNIQLO府綢襯衫 原價990元，特價590元👉點我購買

👉 UNIQLO府綢襯衫 1290元👉點我購買

👉韓國 ILKW. SNOWMAN 攜帶式迷你燈 橙橘 1280元👉點我購買

👉 CASE TiFYPremium Leather Case 原價1800元，特價1310元👉點我購買

👉 CASE TiFY磁吸式無線充電盤 1310元👉點我購買

👉 CASETiFY Snappy™ 磁吸鏡面卡套支架 1310元👉點我購買

（圖片來源：UNIQLO、瑪黑家居、CASETiFY）

🌸情侶春季小旅行 預算1000元～2000元賞櫻行程推薦

年後開工前，最適合把「情人節禮物」升級成一趟放鬆的春季小旅行，相較於實體商品，Klook、KKday 推出的春季一日遊與賞櫻行程，落在每人約1,500～2,000元的價格帶，既不會造成負擔，又能創造兩人專屬的回憶，成為近年越來越多人選擇的送禮方式。

若想走療癒路線，不少情侶會選擇溫泉或輕旅行行程，泡湯、吃飯一次完成，把忙碌生活暫時按下暫停鍵；而春天限定的賞櫻行程，更是每年檔期一到就被秒搶的人氣選項，像是武陵農場賞櫻一日遊，從台北或台中出發，包含來回接送、門票與導覽，不必自己開車、不用研究路線，就能輕鬆走進滿山粉紅花海，特價時甚至不到 1,500 元就能成行。

另外，阿里山拼車一日接送行程，也是不少情侶與夫妻的口袋名單，搭配老街散步、雲海或櫻花季節，這類體驗型禮物的魅力，是一起出發、一起拍照、一起累積故事，也成為年後最值得期待的小確幸，提醒春季限定行程容易搶完，建議二月就先確認行程並預訂！

👉武陵農場一日遊 原價1,999元，特價1,350元👉立即搶訂

👉台中武陵｜武陵農場一日遊｜台中市區出發 1,520元👉立即搶訂

👉阿里山拼車一日接送 原價2,200元，特價1,450元👉立即搶訂

（圖片來源：KKday）

👝情侶預算2500元~3500元精緻值得珍藏推薦

當情侶送禮預算來到2500～3500 元，其實正好落在「精緻、好看、又值得留下來用很久」的甜蜜區間，這個價位不只多了實用性，也能給更多情緒價值，是那種送出去會被立刻使用、甚至忍不住跟朋友分享的禮物等級，相較於入門款的安全選擇，這個預算帶更適合挑選能代表品味、又不會太張揚的單品，像是近來話題度不斷的小CK包款，就被不少人列為高CP值首選，Deyna 肩背包以酒紅莓色系搭配俐落線條設計，在3,000 元內就能入手，雙向拉鍊兼顧實用與造型，容量適中，不論通勤、約會都很好搭，視覺質感甚至超出不少同價位包款，也難怪成為近期討論度相當高的熱門款。

若是想走「一起用、一起穿」的路線，Nike Air Force 1 經典鞋款則是不敗選擇，全白或黑白配色男女都好搭，日常穿著率高，實用性滿分，加上官網不定期推出特惠活動，讓經典鞋款變得更好入手，不少情侶還會遵循小小默契，送鞋時提醒對方回給一元，象徵心意被好好收下，也替這份禮物多添一點趣味與儀式感。

👉小CK Deyna 肩背包（酒紅款）原價2,990元，特價2,390元👉點我購買

👉 Nike Air Force 1 '07 Next Nature 原價3,600元，特價3,239元👉點我購買

（圖片來源：charleskeith、Nike）

🏖️情侶出遊預算2500元~5000元推薦，出國機票也買得到

比起一束花或禮物，越來越多情侶開始把「一起出遊」當成最有感的心意，春天一到，日本櫻花季隨即登場，對不少情侶來說，年後安排一趟賞櫻小旅行，成了最期待的共同計畫，透過Skyscanner比價搜尋航班，不用熬夜刷票，也能快速找到價格合理、時間漂亮的日本航線，像是台北直飛大阪，櫻花季的3月就出現4,000 元出頭的單程價格，讓出國這件事不再遙不可及，Skyscanner 作為全球航班比價平台，可以一次比較多家航空公司與日期組合，價格透明又好操作，也能先設定價格提醒，等到理想價位再出手，讓旅行多一點彈性、少一點壓力。

若不想一次負擔太高預算，國旅也能創造美好回憶，像台北市區的格拉斯麗酒店或新瑞士大旅店，雙人房價格落在3,000 元上下，適合當作旅行小驚喜，把禮物升級成一段兩個人共享的時光，才是最容易被記住、也最不會退流行的浪漫選擇。

👉 New Swiss Hotel 新瑞士大旅店 2,750元👉立即搶訂

👉台北格拉斯麗酒店3,705元👉立即搶訂

👉台北大阪直飛3月最低4,265元起👉立即搶訂