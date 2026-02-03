情人節禮物送什麼？2026過年雙節送禮懶人包 推薦高CP值清單：女友最愛小CK包包、CASETiFY情侶手機殼、韓國超紅雲朵燈、賞櫻一日遊
2026年西洋情人節剛好遇上農曆過年，「要送什麼禮物？」成了最甜蜜也傷腦筋的課題。你還在煩惱如何同時搞定另一半與親友的禮物嗎？這篇為你整理出一份「情人節＋過年」雙節適用的送禮全攻略，直接根據預算分類，從免千元的文青手機殼、IG爆紅雲朵融蠟燈，到質感的Charles & Keith包款與Nike經典白鞋應有盡有，以及年後最療癒的武陵農場賞櫻行程，特別是在新春檔期前後，各大平台都有推出限時優惠與折扣，只要時間點抓對，用同樣預算就能送得更好，快筆記這份超實用的送禮清單，讓你不管送誰，都很有誠意～
🎁情人節禮物預算500元～1,000元輕鬆入門級推薦
這個價位帶是情人節送禮裡最「無壓力」的選擇，送閨蜜、送同事、隨便走春帶一份伴手禮，都不會讓人覺得太正式，但又不會讓收禮的人覺得太隨便，這幾款商品的共同點就是「熱門又漂亮」，社群曝光率高，拿出來的視觀傳播效果很好，很適合過年走春時隨手帶著。
挑選關鍵點在於「質感感受」，即使價格不高，只要品質好、包裝精緻、設計有話題，收到的人都會感到被重視，這個價位最值得焦點的商品類別，就是手機殼與小型家居單品，日常使用頻率高，每次使用都能感受到送禮人的心意。
TOYSELECT 設計師手機殼（插畫系列）
越來越多人把手機殼當作穿搭的一部分，不只要時髦，更要兼顧防摔與實用性！手機配件品牌，不但擁有超多明星同款加持，還以高防摔、高質感著稱，話題度居高不下，有許多簡約時尚的手機殼設計，還可以根據自己的風格從顏色、圖案、文字到照片進行定製。
TOYSELECT以設計師原創風格著稱，插畫系列手機殼圖案獨特、質感扎實，目前官網正有多款折扣活動。男生偏好簡潔、個性化的單品，這款不論是黑色調幾何款還是插畫聯名款，都非常容易入手，TOYSELECT 目前有多款折扣活動，建議直接進官網搜尋「特價」，可以撈到很划算的款！
👉【插畫家聯名】doudle studio喵喵邱比特防摔透明SAMSUNG手機殼690元👉點我下單
👉【插畫家聯名】狗狗的小跳步吃貨食物特輯防摔透明SAMSUNG手機殼690元👉點我下單
這款mosy mosy 雲朵造型融蠟燈是瑪黑家居的暢銷爆款，IG爆款雲朵風，打開後會散發出溫暖柔和的燈光，可當夜燈或讀書燈，超級適合送給喜歡居家布置的女生，放在床頭櫃上既好看又有氛圍感，可用來融蠟安全又耐久，CP值非常高，瑪黑家居網站輸入折扣碼可享受滿額折抵優惠，建議一次看看有沒有其他喜歡的小物可以搭配購買！
👉mosy mosy 雲朵造型融蠟燈990元👉點我下單
🎁情人節禮物 預算1000元～2000元高CP值推薦
當情人節送禮預算落在1,000～2,000元之間，往往是最不容易失手、也最能展現心意的甜蜜區間，這個價位不會流於隨意，卻又保有足夠彈性，像是開學前替另一半添件新衣，或是在旅行、聚會時送上一份能長久使用的紀念單品，這類禮物的重點不在浮誇，而在「一拿出來就看得出質感」，低調卻有存在感。
推薦聚焦於穿搭配件與情侶組合，像是UNIQLO在即日起至2/19 推出的新春特惠，正好是年後補齊衣櫃的好時機，多款經典襯衫、外套都有優惠，實穿度高、接受度也高；而CASETiFY 的情侶手機殼聯名系列，則是送禮時不張揚、近期推出的 Butterbear 聯名款色調溫暖萌動限量設計，都很容易讓人會心一笑，要注意CASETiFY 經常有限時折扣活動，建議先加入會員再購買，可以享受會員專屬優惠！
👉 UNIQLO府綢襯衫 原價990元，特價590元👉點我購買
👉 UNIQLO府綢襯衫 1290元👉點我購買
👉韓國 ILKW. SNOWMAN 攜帶式迷你燈 橙橘 1280元👉點我購買
👉 CASE TiFYPremium Leather Case 原價1800元，特價1310元👉點我購買
👉 CASE TiFY磁吸式無線充電盤 1310元👉點我購買
👉 CASETiFY Snappy™ 磁吸鏡面卡套支架 1310元👉點我購買
🌸情侶春季小旅行 預算1000元～2000元賞櫻行程推薦
年後開工前，最適合把「情人節禮物」升級成一趟放鬆的春季小旅行，相較於實體商品，Klook、KKday 推出的春季一日遊與賞櫻行程，落在每人約1,500～2,000元的價格帶，既不會造成負擔，又能創造兩人專屬的回憶，成為近年越來越多人選擇的送禮方式。
若想走療癒路線，不少情侶會選擇溫泉或輕旅行行程，泡湯、吃飯一次完成，把忙碌生活暫時按下暫停鍵；而春天限定的賞櫻行程，更是每年檔期一到就被秒搶的人氣選項，像是武陵農場賞櫻一日遊，從台北或台中出發，包含來回接送、門票與導覽，不必自己開車、不用研究路線，就能輕鬆走進滿山粉紅花海，特價時甚至不到 1,500 元就能成行。
另外，阿里山拼車一日接送行程，也是不少情侶與夫妻的口袋名單，搭配老街散步、雲海或櫻花季節，這類體驗型禮物的魅力，是一起出發、一起拍照、一起累積故事，也成為年後最值得期待的小確幸，提醒春季限定行程容易搶完，建議二月就先確認行程並預訂！
👉武陵農場一日遊 原價1,999元，特價1,350元👉立即搶訂
👉台中武陵｜武陵農場一日遊｜台中市區出發 1,520元👉立即搶訂
👉阿里山拼車一日接送 原價2,200元，特價1,450元👉立即搶訂
👝情侶預算2500元~3500元精緻值得珍藏推薦
當情侶送禮預算來到2500～3500 元，其實正好落在「精緻、好看、又值得留下來用很久」的甜蜜區間，這個價位不只多了實用性，也能給更多情緒價值，是那種送出去會被立刻使用、甚至忍不住跟朋友分享的禮物等級，相較於入門款的安全選擇，這個預算帶更適合挑選能代表品味、又不會太張揚的單品，像是近來話題度不斷的小CK包款，就被不少人列為高CP值首選，Deyna 肩背包以酒紅莓色系搭配俐落線條設計，在3,000 元內就能入手，雙向拉鍊兼顧實用與造型，容量適中，不論通勤、約會都很好搭，視覺質感甚至超出不少同價位包款，也難怪成為近期討論度相當高的熱門款。
若是想走「一起用、一起穿」的路線，Nike Air Force 1 經典鞋款則是不敗選擇，全白或黑白配色男女都好搭，日常穿著率高，實用性滿分，加上官網不定期推出特惠活動，讓經典鞋款變得更好入手，不少情侶還會遵循小小默契，送鞋時提醒對方回給一元，象徵心意被好好收下，也替這份禮物多添一點趣味與儀式感。
👉小CK Deyna 肩背包（酒紅款）原價2,990元，特價2,390元👉點我購買
👉 Nike Air Force 1 '07 Next Nature 原價3,600元，特價3,239元👉點我購買
🏖️情侶出遊預算2500元~5000元推薦，出國機票也買得到
比起一束花或禮物，越來越多情侶開始把「一起出遊」當成最有感的心意，春天一到，日本櫻花季隨即登場，對不少情侶來說，年後安排一趟賞櫻小旅行，成了最期待的共同計畫，透過Skyscanner比價搜尋航班，不用熬夜刷票，也能快速找到價格合理、時間漂亮的日本航線，像是台北直飛大阪，櫻花季的3月就出現4,000 元出頭的單程價格，讓出國這件事不再遙不可及，Skyscanner 作為全球航班比價平台，可以一次比較多家航空公司與日期組合，價格透明又好操作，也能先設定價格提醒，等到理想價位再出手，讓旅行多一點彈性、少一點壓力。
若不想一次負擔太高預算，國旅也能創造美好回憶，像台北市區的格拉斯麗酒店或新瑞士大旅店，雙人房價格落在3,000 元上下，適合當作旅行小驚喜，把禮物升級成一段兩個人共享的時光，才是最容易被記住、也最不會退流行的浪漫選擇。
👉 New Swiss Hotel 新瑞士大旅店 2,750元👉立即搶訂
👉台北格拉斯麗酒店3,705元👉立即搶訂
👉台北大阪直飛3月最低4,265元起👉立即搶訂
其他人也在看
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
限時3天開搶！NIKE鞋 $988起，結帳再打82折，必搶攻略大公開
Nike鞋$988起，限時只有3天，超級搶，而且結帳又再打82折，不用再浪費時間觀望了，趕快拿出手刀，不然想要的尺寸沒了或是整個錯過，心肝捶起來真的會痛。這次從厚底老爹鞋、復古跑鞋，到防水越野鞋，甚至是運動套裝、運動長褲等，通通都有。不管是想補一雙好搭的休閒鞋，還是想找一雙能走一整天的運動鞋，這次Nike必搶清單一定要跟上。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
過年在家吃最好！火鍋、零食、飲料一次備齊 網友最愛清單曝光｜「揪愛Mei」推薦
農曆過年放長假，不想人擠人、不想排餐廳，更不想煮完還要洗一堆碗，宅在家追劇、聊天吃零食才是最療癒的事，煮一鍋熱呼呼的火鍋、桌上擺滿零食飲料，想吃就吃、想躺就躺，才叫真正的過年，尤其這幾年越來越多人選擇「圍爐簡單吃」，不用大魚大肉，只要口味好吃、價格實惠，一樣能吃得很有年味，也難怪每到年前，各種火鍋湯底、零食禮盒、飲料箱都會被掃貨一輪，這次「「揪愛Mei」」就幫大家整理好一份「過年在家吃好喝滿」的懶人清單，從鍋底、零食到飲料通通幫你配好，重點是價格甜、份量足，現在下單剛剛好，過年直接開箱開吃！
2月優惠：過年走春出遊5折起、國外行程買1送1｜「小米旗艦掃拖機」現省破萬元｜專櫃美妝下殺65折up｜揪愛Mei推好物
2026馬年即將到來，不想讓荷包一開工就先破洞，就靠這篇2月優惠懶人包，小編整理了最殺、最生火的好物清單，優惠內容應有盡有，像是國內外人氣旅遊景點／門票買1送1、最低5折起；Dyson吸塵器、小米掃拖機下殺58折起；黃金、水晶首飾也有官網限定的獨家優惠。
幸運兒沒出現！威力彩連28槓龜 週四頭獎上看9.7億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導頭獎獎金上看8.7億元的台彩威力彩第1150000010期今（29）晚稍早開獎。不過頭獎派彩結果再度槓龜，已經連續28槓，下期威力彩...
快訊／威力彩頭獎飆8.7億 2／2開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
馬年刮刮樂中獎率多少？怎麼買？代碼藏玄機？過年刮刮樂試手氣必看攻略
想知道馬年刮刮樂有哪些、該怎麼買、中獎率有多少嗎？Yahoo新聞編輯室統整五款馬年刮刮樂最大頭獎、頭獎數量、中獎率、賺錢率、獎項亮點等，帶大家搶先預習今年刮刮樂這一課！
威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發
生活中心／李筱舲報導威力彩上週四頭獎再度落空，目前已連續27期無人抱走大獎。而今（2）日晚間將迎來新的一期開獎，預估頭獎獎金上看 8.7 億元，若一注獨得，將刷新第五屆公益彩券以來單注頭獎第三高紀錄。對此，命理專家特別點名「四大生肖」財運全面噴發，極具一夜翻身的奪金潛力。
到底誰中今彩539頭獎？王瑞德再洩「非國民黨議員」：大家都聽到了
媒體人王瑞德30日在社群平台上表示，某一位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那位議員中了今彩539的頭獎獲得800萬的獎金、實領640萬。貼文一出引發熱議，紛紛猜測到底是哪一位議員那麼幸運？隨著被點名的議員紛紛跳出來否認，王瑞德再縮小範圍透露「非國民黨議員」。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張