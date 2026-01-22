情人節脫單必看！拜月老「5大禁忌」，紅線放床邊恐招爛桃花





許多單身男女為了早日脫單，都會到廟裡祈求一段好姻緣，但拜月老有些小禁忌還是要避免，小編這就帶大家來了解拜月老的眉眉角角吧！

月老廟要避免雨傘、冷飲

就算下雨，也千萬不要把雨傘帶進月老廟喔！「傘」的音跟「散」很像，可別姻緣沒求成，反而還散掉一堆人，另外也要注意不要把冰水帶進廟裡，「冰水進廟」讓感情因此冷掉可就不好了。

圖片來源：unsplash

挑對日子跟時辰很重要

月老廟要怎麼拜才正確呢？中華民國星相學會副理事長小孟老師建議，拜月老時間很重要！很重要！很重要！早上9：09或是下午2：02祈求才最靈驗，前者象徵長長久久，後者代表雙雙對對。還有國曆2月14日西洋情人節、農曆7月7日台灣七夕情人節、月下老人誕辰的農曆8月15日是求桃花最好的日子，接下來大家就可以期待下一波拜月老的時間啦！

圖片來源：unsplash

供品也是學問

供品的挑選上可以選擇棗子、桂圓、湯圓跟鮮花。棗子代表早日找到好對象；桂圓跟湯圓代表圓滿順利；鮮花代表天賜良緣、開花結果，建議有帶刺的花要避免呦！

如果已經有另一半，只要跟月老好好求個穩定就可以了；如果是還沒找到對象，務必在祈求的時候一五一十的跟月老說出自己理想型，越清楚越詳細越好，再向月老連續擲3次聖杯取得紅線，將紅線順時鐘繞香爐3圈後，再妥善收好。

圖片來源：蝦皮購物

紅線別亂放，小心引金錢糾紛或床伴

紅線怎麼收其實也很重要，很多人都認為求來的紅線要收在錢包或是放在床邊，但其實這是錯誤的！放在錢包很有可能會引來「金錢桃花」，放在床邊則是容易引來「床伴」，想必這對真心想求姻緣的女孩們不是一個好選擇。最好的方式是綁在手上，但也要避免綁在「擦屁屁」的手上，否則靈驗度會大減呦！

圖片來源：蝦皮購物

拜月老不必捨近求遠，就近也有效

除了最夯的台北霞海城隍廟和龍山寺月老廟，靈驗程度在全台是數一數二之外，其實要拜月老不一定只能來這兩個廟宇，中南部也不必捨近求遠，選擇離家近的月老廟也能很靈驗。

圖片來源：unsplash

各地月老廟推薦：

圖片來源：交通部觀光局

1.金山月老廟

新北市萬里區公館崙55之2號

2.板橋福運泰佛堂(拜愛神)

新北市板橋區文化路二段497-1號

3.台中—樂成宮

台中市東區旱溪街48號

4.南投—日月潭龍鳳宮

南投縣魚池鄉中山路291-26

5.彰化—鹿港天后宮

彰化縣鹿港鎮中山路430號

6.台南大天后宮

台南市中西區永福路二段227巷18號

7.高雄市霞海城隍廟

高雄市鹽埕區富野路81號

小編覺得不論到哪家月老廟祈求，心誠則靈是最重要的啦～祝大家都能早日找到屬於自己的幸福呦！

