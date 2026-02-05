情人節訂位倒數！寒舍艾美×Pandora、喜來登海陸雙饗宴，贈送花束儀式感滿分！

隨著西洋情人節與白色情人節接連到來，台北兩大五星級飯店紛紛端出高顏值、高質感的浪漫饗宴，從優雅午後的珠寶系下午茶，到燭光搖曳下的頂級海陸晚餐，替戀人們打造一場從白天到夜晚都甜度滿分的情人節儀式。

首先介紹的是台北寒舍艾美酒店北緯二十五，攜手丹麥珠寶品牌Pandora，即日起至3月31日推出「甜蜜艾語」聯名雙人下午茶，每套2,080元+10%。靈感源自Pandora情人節系列「UNLOCK LOVE」，以鎖頭、愛心與粉色元素為主軸，將珠寶設計語彙轉化為一桌精緻甜點。

廣告 廣告

整套下午茶包含兩款飲品、六款法式甜點與四款鹹食。甜點部分堪稱夢幻代表作，「Unlock Love紅絲絨蛋糕」以愛之鎖造型呈現，深紅蛋糕體搭配奶油乳酪，質地如絲絨般細膩；「Be Love心心相印草莓慕斯」以莓果鏡面包覆柔滑慕斯，視覺與風味都甜而不膩；「覆盆子玫瑰荔枝慕斯」將花香與果香層層交織，入口即化。還有「Pandora蜜桃馬卡龍」、「幻彩蝶舞檸檬塔」與果香明亮的草莓達克瓦茲與柳橙馬德蕾，讓甜點控一口接一口停不下來。

鹹點同樣精采。「帝王蟹大根」以醃漬蘿蔔包裹彈牙蟹肉，清爽中帶著海味奢華；「蒔蘿魚子鮪魚甜筒」層次分明；「羅勒鱈魚堡」與「野莓起司堅果球」則在鹹甜之間取得優雅平衡。若想更添微醺氛圍，還可加購粉紅氣泡酒。

特別的是，2月7日至2月15日與3月7日至3月15日兩波情人節檔期，凡點用一組下午茶即加贈Pandora訂製花束，為約會增添專屬儀式感。

此外，寒舍艾美也同步推出「慶祝每一種愛」住房專案，每晚約8,999元起+15.5%，含迎賓巧克力、精選雞尾酒與翌日豐盛早餐，還可累積萬豪旅享家積分。從下午茶到過夜小旅行，一站式打造浪漫假期。

想把情人節晚餐升級成燭光饗宴，台北喜來登大飯店自2月13日晚餐至2月15日推出兩大餐廳限定套餐。安東廳牛排館多年來被譽為「最佳約會餐廳」，今年推出七道式「頂級海陸饗宴」雙人套餐，每套3,780元+10%起。餐序從「美國生蠔佐醃漬青蘋果」揭開序幕，生蠔鮮甜與果香清爽相互映襯；「炙燒海鱺魚」與「巧達蛤蜊湯」層層鋪陳味蕾。

熱前菜「帝王蟹肉餅」以現撥蟹肉製成，鮮味十足。主菜可選「美國極黑和牛銀牌戰斧28oz.」、「澳洲M9+和牛紐約客」或「緬因州活龍蝦」等頂級選項，搭配經典牛排館配菜，氣勢十足。最後以「蜂蜜黑莓慕斯」作為甜點，優雅收尾。

比薩屋則推出六道式「義式浪漫饗宴」雙人套餐，每套4,280元+10%。前菜「金標伊比利火腿沙拉」與「炭烤北海道干貝」開啟義式節奏；主食可選「那不勒斯海味比薩」或「漫步在貝加莫小鎮」，另有「日本甜南瓜燉飯搭帝王蟹」展現溫潤層次。雙主菜更以「燒烤鹿兒島A5小田和牛臀6oz」搭配窯烤波士頓龍蝦，呈現海陸交織的華麗感。

甜點「草莓巧克力慕斯」以邱比特造型亮相，呼應節日主題。若是親友聚餐，也可選擇四至六人「海陸分享餐」，從世界比薩大師Mr. Peppe招牌「太陽比薩」到炭烤日本和牛，一桌共享。值得一提的是，2月14日當日於安東廳或比薩屋點用情人節套餐，即贈精美玫瑰花束乙份，讓用餐氛圍再加分。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獵奇洋芋片TOP5排行榜！皮蛋、榴槤全上榜，香菜半年不退燒！

不煮年菜也能澎湃！繼光香香雞、必勝客祭新春優惠，軟殼蟹、鮑魚鋪滿餅皮！

千元有找！金子半之助、日本橋海鮮丼辻半「新春10天限定」開吃！