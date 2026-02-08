情人節限定巧克力示愛 史努比情書禮盒萌翻 抽糖運籤整單0元

Venchi 2026情人節限定系列浪漫登場。（Venchi提供／朱世凱台北傳真）

西洋情人節倒數，巧克力與糖果品牌看準甜蜜氛圍升溫，順勢搶攻告白商機，推出期間限定商品與多元贈禮提案，透過精緻包裝與浪漫巧思為情人獻上祝福。

巧克力品牌Venchi今年以「LOVE AT FIRST BITE 一口傾心，為愛著迷」為主題，推全系列限定商品及季節限定Gelato口味，包括「心形精選巧克力」以最直覺的符號傳遞深情；而充滿文藝氣息的「V-Day 小鐵書型」，則將巧克力化作愛情的文字，珍藏於書頁般的盒身中。針對喜愛經典風味的愛好者，品牌獻上了「魚子方巧克力方形」，以細膩內餡象徵初遇的悸動；「克米諾巧克力方形」則以義大利經典榛果風味，溫潤詮釋細水長流的陪伴。此外，亦有精巧迷人的「小圓形精選巧克力」，讓分享愛意變得自然且毫無負擔。

SNICKERS與全家便利商店聯名推出草莓季限定「草莓可可牛奶」與「花生可可雪糕」。（SNICKERS提供／朱世凱台北傳真）

巧克力品牌SNICKERS（士力架）宣布首度與全家便利商店聯手迎接情人節，近日推出2款跨界攜手新作「士力架草莓可可牛奶」與「士力架草莓風味花生可可雪糕」。即日起至3月3日止，消費者買聯名商品即可享第2件6折優惠；凡購買SNICKERS草莓聯名系列商品，可用29元加價購士力架花生口味和草莓巧克力風味。

sugarfina x Peanuts Snoopy愛的情書3入糖果禮盒。（sugarfina提供／朱世凱台北傳真）

精品級糖果品牌sugarfina推出「Snoopy 聯名情人節限量系列」與「XOXO 情人節限量系列」，其中「Snoopy甜蜜情書品嚐禮盒」共收錄16封甜蜜情書，每一封都藏著一款精選糖果與一段暖心字句，而「XO情人節甜蜜3入糖果禮盒」囊括「香檳小熊造型軟糖」、「紅唇造型軟糖」、「粉紅脆皮可可球」，象徵擁抱與親吻的甜蜜滋味，傳遞專屬於情人之間的濃情蜜意。

Bären-Treff推出「甜甜戀愛，喜喜迎春」活動，首推「金喜福袋組」只販售至2月13日。（Bären-Treff提供／朱世凱台北傳真）

軟糖品牌「Bären-Treff德國派對熊」於去年11月在誠品南西打造全台首間「Bären-Treff德國派對熊 軟糖專門店」，深受許多台灣消費者喜愛，2月驚喜開啟「甜甜戀愛．喜喜迎春」慶祝活動，推出限量販售的「金喜福袋組」，可以一次蒐集多款派對熊可愛小物；消費滿額還能參加「抽糖運籤」活動，有機會獲得整單免費、8折券等好康；此外，Bären-Treff德國派對熊同步推出125g新包裝，以及3款全新大包裝口味「莓香玫瑰造型果汁軟糖」、「酸甜汽水風味軟糖」、「水蜜桃一口軟糖」。最後，即日起至2月9日，凡於門市消費並出示本新聞畫面截圖、說出通關密語「德國派對熊」，即可免費兌換「Bären-Treff德國派對熊軟糖（12g）」乙包。

