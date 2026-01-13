情人節限定彩妝特搜！蘭蔻、YSL、克蘭詩今年這幾款一上架就想收！

（圖／品牌提供）

每到接近情人節，美妝圈總會自動進入「戀愛模式」~從包裝到色選，全都圍繞著心動、告白與儀式感展開！不過今年的情人節限定彩妝不再只是以可愛取勝，而是更講究質感、實用度與「擦上去真的會被注意到」的細節設計，無論是想送禮，還是犒賞自己，都很容易一不小心就失手多帶一件回家。

先說到每年都能掀起話題的蘭蔻，今年的《絕對完美唇膏絲絨霧感2026情人節限定版》一登場就自帶高級濾鏡！絨粉桃心限定包裝從外殼到膏體都藏著愛心細節~拿在手上就是那種「不拍照說不過去」的存在感。質地延續絕對完美系列的柔霧絲絨路線，上唇滑順、不顯唇紋，霧得很精緻。限定兩色走低飽和路線，一支是溫柔又顯氣色的低飽和裸粉#375，日常約會或素顏擦都很加分；另一支#296烏木紅棕則多了成熟氣場，能為唇妝賦予存在感，是那種會被稱讚「妳今天感覺很有女人味」的類型。

如果說蘭蔻走的是浪漫派，那YSL今年情人節限定的《粉銀燦光系列》，更像是一種不刻意討好、卻很吸睛的甜！粉銀漸層包裝搭配經典金色Cassandre Logo，一眼就知道是YSL的氣場，但整體不是呈現夢幻可愛，而是偏冷調、偏時髦的高訂感。唇彩從霧感唇膏到光澤蜜唇膏一次包齊，色調以裸粉、棕粉為主，顯色度拿捏得剛好，不會太甜也不會太重，實際擦上反而很耐看、不挑膚色；眼影盤則把粉銀、玫瑰金與霧面色調混搭，白天上班乾淨有精神，晚上約會多疊一點就很有存在感。整個系列想傳達的不是情人節一定要浪漫，而是那種”我就是這樣發光，也不需要被定義”的態度，難怪一看就很容易被收進清單。

走溫柔路線的人，今年可以多看一眼克蘭詩的《擁愛之名》情人節限定系列！這系列的關鍵字不是浮誇，而是以「一見鍾情」的心動瞬間為靈感的「剛剛好戀愛感」~從唇彩開始就很有記憶點，彈潤植萃美唇油與固態美唇油都選了玫瑰嫩粉調，擦起來是那種水光柔潤、近看會讓人想多停留一秒的唇色；成分延續克蘭詩一貫的高植萃比例，質地輕盈不黏，單擦或疊加唇膏都好看。除此之外，限定版的玫瑰精萃定妝噴霧與玉手修護霜也很加分，淡淡玫瑰香低調卻優雅，能把整體妝感與細節照顧得很好，是那種用過會默默覺得「這組很懂情人節」的系列。

