情人節限定！疾管署推「愛滋自我篩檢」現折101元 優惠碼曝光

記者蔣季容／台北報導

2月14日西洋情人節要到了，適逢春節連假即將到來，民眾社交與親密互動機會增加。疾管署今（10）日提醒，與愛人共享甜蜜時光之餘，也要於性行為時全程正確使用保險套；有風險行為或性伴侶有感染風險者，建議主動及定期愛滋篩檢，並儘速接種2劑M痘疫苗。疾管署也推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，自2月14日起至2月28日止，民眾至疾管署自我篩檢計畫官網，透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠。

廣告 廣告

疾管署表示，在甜蜜過節時性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，並留意自身及伴侶健康狀況。有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等），或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。同時若有符合M痘疫苗接種條件民眾，儘速完成2劑M痘疫苗接種。

依據疾管署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低；而有關聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）2030年「95-95-95」愛滋防治目標，即95%感染者知道自己感染、95%已知感染者接受治療、以及95%接受治療者病毒量成功抑制，我國2025年預估可達「93-96-95」，惟仍有約7%愛滋感染者尚未知自身已感染。

為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，自2月14日起至2月28日止，民眾至疾管署自我篩檢計畫官網，透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠，另網站已於2月5日新增英文版介面，提供不同族群更便利使用愛滋自我篩檢服務。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用，讓愛的關心從篩檢開始。

疾管署提醒，國內外M痘疫情仍持續，我國今（2026）年1月新增5例M痘本土確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部4例及中部1例，經疫調皆為散發病例。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月9日累計確診518例病例（483例本土及35例境外移入），社區疫情傳播風險持續。

全球近期M痘疫情呈下降趨勢，去（2025）年全球累計98國報告5萬2千餘例病例，其中215例死亡。病例主要集中於非洲，以剛果民主共和國、幾內亞等國病例數為多，並以Ib型為主；亞洲多國（包含中國、日本、菲律賓、韓國、新加坡等）、美洲、歐洲以及澳洲持續通報病例，非洲以外地區病例仍以IIb型為主，惟法國、義大利、西班牙持續出現Ib型社區傳播。WHO整體評估一般民眾傳播風險為低；惟有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，傳播風險則為中。

疾管署表示，接種疫苗是預防M痘最有效的方式，目前疫苗庫存充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑接種。公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下( https://gov.tw/3SG )查詢。另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢。而更多愛滋防治及M痘相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢。

更多三立新聞網報導

過年走春別碰這動物！專家示警：「狂犬病」發病致死率100%

女教練被要求獻身店長！成吉思汗健身房爆「集體性霸凌」回應了

2026過年何時貼春聯？除夕「這6小時」最旺 舊春聯要撕破

這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下

