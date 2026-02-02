情人節限定！美享地牛排館八道法式饗宴 甜蜜告白從這一餐開始

▲西洋情人節將至，美享地牛排館以細膩法餐為戀人們獻上一場專屬於味蕾與情感的浪漫饗宴。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】迎接2026西洋情人節，美享地牛排館以細膩法式料理為戀人量身打造專屬浪漫饗宴，透過層層遞進的風味鋪陳與優雅用餐氛圍，讓一頓晚餐成為最動人的告白。美享地餐廳自今年1月13日起正式更名為「美享地牛排館」，在原有法式Fine Dining精神基礎上，融合高端牛排館的鮮明風格與飯店級服務規格，重新定義精緻牛排餐飲體驗。

▲美享地餐廳於今年1月13日起正式更名為「美享地牛排館」，除提供饕客喜愛的法式料理外，更以高端飯店的料理標準與服務規格，重新定義高端牛排館體驗。

情人節當日，美享地牛排館推出限定午、晚間套餐，以法式料理為主軸，選用頂級食材並搭配精緻擺盤，展現法餐的細膩層次與浪漫情調。晚間套餐以八道式法式饗宴呈現，從清爽細緻的前菜揭開序幕，鮭魚卵與小黃瓜佐日式高湯，口感清新且富有層次；干貝搭配魚子醬與大根，展現海味的純淨鮮甜。

▲以鮮嫩鮭魚搭配微苦菊苣及帶有檸檬清香的酸模，在齒頰中形成完美的平衡。

主菜段落則逐步堆疊濃郁風味，龍蝦佐番紅花蝦湯香氣迷人，油封鴨腿以波特酒與鴨肝提味，口感醇厚細膩；壓軸登場的A5和牛肋眼，搭配松露與馬鈴薯，肉質柔嫩、油脂香氣豐盈，為整場饗宴留下深刻記憶。餐後以果香甜點與巧克力甜品作為收尾，平衡口感，也讓浪漫氛圍在唇齒間持續蔓延。

除情人節限定饗宴外，美享地牛排館亦於農曆春節期間同步推出節慶套餐，自除夕至初二供應午、晚餐。菜單延續法式料理的精緻節奏，選用鮭魚、北海道干貝、南極魚與A5和牛肋眼等高品質食材，為年節餐桌注入優雅且富有儀式感的全新風貌。

▲開胃菜以鮭魚卵與小黃瓜佐日式高湯，口感清新而富層次、前菜提供干貝搭配魚子醬與大根，展現海味的純淨鮮甜。

無論是情人節的甜蜜相聚，或是春節與家人共享的溫馨時光，美享地牛排館皆以細膩料理、貼心服務與舒適空間，為重要節日留下值得回味的美好記憶。情人節套餐僅於2月14日當日供應，春節套餐則於指定期間推出，座位有限，建議提前預訂。更多活動資訊可至官方網站查詢。（圖╱記者王苡蘋翻攝）