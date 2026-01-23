情人節餐廳約會推薦！訂位就有花禮，橋山壽喜燒、二本松涮涮鍋一次搞定

（圖／業者提供）

今年情人節恰逢農曆春節假期首日，少了平日的匆忙，多了能好好坐下來吃一頓飯的餘裕。

來自東京的全新花藝品牌「代官山花苑／ダイカンヤマ花苑」，隱身於台北大安區樂業街的靜巷中，店鋪本身就像一段留白。大片落地窗引入自然光，工業風空間中盛放著鮮花與永生花，剛與柔並存。花藝師親手完成每一束作品，從花材選擇、層次鋪陳到比例拿捏，都帶著日式美學特有的克制與溫度，讓「送花」這件事，回到真誠本身。

今年情人節，代官山花苑攜手「橋山·壽喜燒」、「二本松涮涮屋」合作，推出情人節限定套餐。前者推出情人節限定「嫣然花影·甜蜜饗宴」雙人套餐，開場以日本4S愛心造型干貝揭幕，在鐵網上炙烤出的濃縮旨味，瞬間點亮整場餐期，主餐則嚴選日本A5宮崎和牛沙朗與翼板，油脂與肉香達到完美平衡，即使不沾醬也令人印象深刻。

套餐內容包含特製前菜、時蔬菜盤、生食級雞蛋、越光米飯、手工甜點與特調飲品，最關鍵的是，餐後將獻上市價2680元的「代官山手做永生花」，讓情感在味蕾之後，被視覺與心意完整接住。雙人套餐價格為9999元＋10%，是一場從舌尖走向情感的完整儀式。

（圖／業者提供）

偏好奢華海味的情侶，則不能錯過「二本松涮涮屋」與代官山花苑聯名的「戀蟹物語」雙人套餐。嚴選北海道活帝王蟹（1.3–2公斤），化身五道料理：香烤蟹腳、鍋煮蟹肉、帝王蟹腳刺身、茶碗蒸與蟹膏雜炊，每一道都展現海洋最純粹的鮮甜。

主食搭配入口即化的A5宮崎和牛翼板，全程桌邊服務，讓用餐過程本身就像一場被照顧的約會。套餐同樣附上市價2680元的代官山永生花，雙人套餐價格為13140元＋10%，為重視「一次到位」的情人節約會，寫下最奢華的註解。

（圖／業者提供）

若偏好飯店式的人，可以選擇台北美福大飯店，自2月13日至15日，館內GMT義大利餐廳推出「燭光絮語」情人節限定套餐，每套3280元＋10%，由來自佛羅倫斯的主廚Massimo Picci操刀，將義式浪漫轉化為一道道精緻料理。

從佛卡夏麵包搭配西班牙豬頸肉火腿揭開序幕，到愛心造型的海鮮義式炸餡餅、舒肥鱈魚番茄濃湯、煙燻鮭魚佐手工馬鈴薯麵疙瘩，最後以澳洲M9和牛肋眼與香煎龍蝦構成的「海陸雙重奏」作結，每一道都精準而不浮誇。甜點「櫻桃巧克力慕斯」以苦甜收尾，為整晚留下耐人尋味的餘韻。

若想把浪漫延續到餐後，「Moment café & bakery」推出的情人節限定蛋糕「莓好心動」，是最剛好的收尾。選用台灣新鮮草莓、日本北海道鮮奶油與香草籽卡士達，搭配輕盈戚風蛋糕，純白外型與鮮紅果實交織，象徵純粹卻熱烈的情感。6吋蛋糕售價1780元，需三天前預訂，是許多情侶默默選擇的「第二段驚喜」。

（圖／業者提供）

