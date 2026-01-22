情人節首選《換乘真愛》登陸 Apple TV 「緋紅女巫」伊莉莎白歐森陷三角戀

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森面臨兩大男神的終極抉擇。（圖／Apple TV）

Apple TV 日前宣布備受矚目的奇幻愛情電影《換乘真愛》（Eternity）將於情人節前夕全球上線。由 A24 打造，集結「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、《捍衛戰士：獨行俠》「公雞」麥爾斯泰勒（Miles Teller）以及《怪獸與鄧不利多的秘密》卡倫透納（Callum Turner）等令人耳目一新的卡司組合領銜主演。

《換乘真愛》情人節登陸 Apple TV。（圖／Apple TV）

這部由《酷愛自修室》愛爾蘭導演大衛弗萊恩（David Freyne）執導的高概念作品，透過極佳選角魅力與令人驚喜的精彩故事轉折，將帶領觀眾進入一個前所未見的「死後世界」，在永恆到來之前，重新定義何謂真愛。《換乘真愛》（Eternity）將於 Apple TV 2 月 13 日全球上線。

如果死後只有七天能決定如何度過永恆，你會如何選擇？《換乘真愛》故事背景設定於一個神祕的靈魂轉運站，所有抵達此地的靈魂都必須在「來世專員」的引導下，於一週內決定共赴永生的伴侶。伊莉莎白歐森飾演的瓊安，面臨了一個不可能的抉擇，原本預期將與她相守一生的丈夫賴瑞（麥爾斯泰勒飾）共同前往永恆世界；不料，竟在此遇見了英年早逝、並在另一個世界守候她數十年的初戀情人路克（卡倫透納飾）。

《換乘真愛》自全球首映以來廣獲媒體、影評與觀眾的高度讚譽，在多倫多國際電影節首映時便獲得了爛番茄評論網的完美滿分新鮮認證，也拿下 90% 高分觀眾爆米花指數，被影評譽為「巧妙將來世主題翻玩演繹並注入極具感染力的甜蜜元素，可謂經典浪漫喜劇的精神之作」。電影不僅擁有華麗視覺與美術設計，打造獨特世界觀，更透過輕鬆幽默的風格探討深刻的人生課題，堪稱「今年度最純粹、最甜蜜的電影」。

