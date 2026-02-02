情人節香氣不用太張揚！3款「便利攜帶隨身香氛」剛剛好靠近、越聞越心動

（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

情人節的香氣，其實不需要太張揚。比起遠遠就被聞到的濃烈存在感，更讓人心動的，往往是靠近時才察覺的那一點溫柔。能放進包包、在約會前悄悄補上的隨身香氛，反而成了拉近距離的關鍵細節。今年情人節，不妨用「剛剛好」的香氣，為牽手的那一刻留下耐人尋味的記憶。

TOP1 hoah 滾珠香水系列

質感系雙胞胎姊妹KOL「大饅大力」去年推出以「剛剛好的生活態度」為核心的新生活美學品牌hoah，繼面膜推出大受好評後，今年趁情人節前再推出行動式香氛，將香氣化為日常節奏的一部分。滾珠設計貼合肌膚、不張揚卻耐聞，適合在出門前、通勤途中或想讓情緒慢下來的片刻使用。三款香氣以動物角色為靈感，描繪三種被允許的生活狀態，品牌貼心的把每個香氣都特別製作對應動物的香水吊飾，讓你可以把香水超可愛隨身配戴在你的包包上！

hoah 滾珠香水系列

1.樹懶SLOTH RITUAL 乳香與廣藿香—今天慢慢來

象徵「放慢節奏」的樹懶，代表的是不被效率追著跑的生活狀態。SLOTH RITUAL 以柔煙般的乳香揭開序幕，帶來近似寺院晨香的沉靜感受，廣藿香與乾燥木質調性則為氣味奠定溫暖而踏實的基底。整體香氣不急不躁，像在竹林間找到一處剛好有陽光的位置，讓呼吸自然慢下來。適合在忙碌生活中，需要替自己按下慢速鍵的時刻。

hoah 滾珠香水 SLOTH RITUAL 乳香與廣藿香15ml / 980元。（圖／黃筱婷攝）

2.水豚CAPYBARA SUNDAY 雪松與玫瑰—今天先放空

水豚象徵的是「什麼都不想，也沒關係」的放空狀態。CAPYBARA SUNDAY 以前調明亮的柑橘與檸檬開場，如同地中海陽光灑落海面的第一道光；玫瑰在中調輕輕浮現，不甜不膩，最後以雪松與柔軟麝香收尾，留下放鬆而乾淨的氣息。這是一款適合假日、午後，或需要暫時把煩惱放一邊的香氣，輕鬆卻耐聞。

hoah 滾珠香水 CAPYBARA SUNDAY 雪松與玫瑰15ml / 980元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

3.山羊COZY GOAT 檀木與皮革—今天待在舒適圈

山羊代表的是對「熟悉感」的信任。COZY GOAT 以前調葉片與荳蔻帶來安靜溫和的氣息，中段的檀木與鳶尾沉穩內斂，最後由檀木與皮革貼近肌膚，留下被世界妥善接住的安心感。這不是鼓勵冒險的香氣，而是告訴你：待在自己習慣的位置，也是一種成熟的選擇。適合喜歡低調存在感、卻讓人想靠近的日子。

hoah 滾珠香水 COZY GOAT 檀木與皮革15ml / 980元。（圖／黃筱婷攝）

TOP2 Jo Malone London 櫻花限量版護手霜

如果說香水是第一印象，那護手霜就是牽手距離的加分細節。櫻花限量版護手霜以細緻柔潤的質地，讓雙手在不黏膩的狀態下留下若有似無的香氣。靈感源自日本平安時代以花寄情的風雅文化，將春日短暫卻美好的情思封存於掌心之中。櫻花與玫瑰交織，搭配佛手柑的明亮前調，靠近時才被發現的清冷體香感，讓牽起手的瞬間悄悄升溫。

Jo Malone London 櫻花限量版護手霜30ml / 380元。（圖／黃筱婷攝）

TOP3 SABON 璀璨茉莉護手霜

適合白天約會、也適合下班後直接赴約的，是這種乾淨又有好感的香氣。璀璨茉莉護手霜以細緻好吸收的質地，為雙手帶來即時滋養，香氣則以茉莉綠葉的清新揭開序幕，交織蓮花的水感透明與竹香氣息，明亮而純淨。選用清晨未綻放前採摘的茉莉原精，讓香氣貼膚卻不搶戲，在舉手投足間留下自然存在感。

SABON 璀璨茉莉護手霜30ml / 380元。（圖／品牌提供）





