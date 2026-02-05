情人節、春節接力到來！「花卉行情」出爐 玫瑰價格估下滑2成

記者柯美儀／台北報導

西洋情人節、農曆春節即將到來，許多民眾都會購買花卉。台北花市指出，今年切花供應量估達96萬至100萬把，比去年增加約15％，整體價格預估下跌1至2成。情人節適逢過年，民眾買花需求分散，玫瑰花價格預計下跌約2成。

蝴蝶蘭、金桔、長壽花、鳳梨花及菊花等，都是民眾過年期間常購買的應景花卉。為滿足春節買花需求，台北花市自2月3日起至11日延長營業至下午3點，而從2月12日至16日更實施連續108小時不間斷營業。

花市預估，今年切花價格下跌1至2成。（圖／台北花市提供）

台北花卉公司董事長饒煥美指出，今年切花供貨量預估為96萬把至100萬把，較去年同期的83萬把，增加15％左右，整體價格預估比去年下跌約1至2成。

過年期間最受歡迎的花卉百合、銀柳、菊花等，價格估比去年便宜約1成。（圖／台北花市提供）

台北花市企劃室副主任洪子傑也表示，百合、銀柳、菊花等品種，是過年期間最受歡迎的花卉，因今年過年較晚、花卉生長期充裕，因此供貨量多，預估增加1至2成，價格比去年便宜約1成，其中菊花每把約新台幣200至450元、百合每把約400至600元。

今年2月14日情人節恰逢農曆春節假期，台北花市企劃室副主任洪子傑表示，雖然假期通常會帶動花卉需求，但因情人節遇上過年，民眾買花需求被分散，因此買氣不如平日，他預期，玫瑰花價格將下跌約2成。

玫瑰花價格估下跌約2成。（圖／台北花市提供）

