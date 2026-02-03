情人約會提案！不怕撞期農曆年 高檔飯店情人節海陸佳餚獨寵戀人

北高兩地的高檔飯店於情人節推出限定饗宴，精選頂級海陸食材入饌，為戀人打造專屬浪漫「食」光。(台北喜來登大飯店提供)

「安東廳」牛排館燈光美、氣氛佳，受到不少情侶喜愛，多年被評選為「台北最佳約會餐廳」。(台北喜來登大飯店提供)

西洋情人節即將到來，今年情人節適逢農曆年，不少情侶會提前慶祝，搶攻節慶浪漫商機，台北喜來登大飯店和高雄萬豪酒店館內的牛排館，不約而同推出情人節主題餐點，以美好氣氛和精緻餐飲，搭配星級飯店的優質服務，讓情人們歡喜過節，不怕被農曆年影響到情人節氛圍。

【台北喜來登迎情人節 台北最佳約會餐廳獻佳餚】

台北喜來登大飯店於2月13日晚餐至2月15日期間，集結館內牛排館「安東廳」與義式餐廳「比薩屋」，聯手推出情人節限定饗宴，主廚團隊嚴選頂級海陸食材，透過細膩料理節奏，為節日打造兼具質感與浪漫氛圍的餐飲體驗。

廣告 廣告

燈光美、氣氛佳，多年獲評「台北最佳約會餐廳」的「安東廳」牛排館，於情人節期間推出7道式「頂級海陸饗宴」雙人套餐寵客；主廚團隊以生蠔、海鱺魚、帝王蟹、美國與澳洲和牛、龍蝦等入饌，其中主菜提供「美國極黑和牛銀牌戰斧28oz.」、「澳洲M9＋和牛紐約客」、「緬因州活龍蝦」等多款海陸佳餚可選，搭配蘆筍、炸薯條、炒蘑菇等特色配菜，展現經典牛排館風範。情人節限定甜點「蜂蜜黑莓慕斯」，以柳橙康布酥堆疊黑莓慕斯，為晚宴畫下優雅句點。「頂級海陸饗宴」雙人套餐，每套3780元加1成起。

「安東廳」為情人節推出7道式海陸雙人饗宴，包含「美國極黑和牛銀牌戰斧」 、「澳洲M9＋和牛紐約客」及「緬因州活龍蝦」等頂級主菜。(台北喜來登大飯店提供)

「比薩屋」義式餐廳推出6道式「義式浪漫饗宴」雙人套餐，每套4280元加1成，餐廳以輕鬆自在的義式氛圍營造浪漫。套餐亮點在主食部分，可吃到餐廳團隊延續世界比薩大師Mr. Peppe的經典手法所提供的「那不勒斯海味比薩」或「漫步在貝加莫小鎮」2選1；另有「日本甜南瓜燉飯搭阿拉斯加帝王蟹」，以鮮甜飽滿的帝王蟹，結合板栗南瓜、透抽與櫛瓜，鹹甜風味細緻溫潤；雙主菜「燒烤鹿兒島A5小田和牛臀6oz搭配窯烤波士頓龍蝦」，呈現海陸交織的豐富層次。「義式浪漫饗宴」雙人套餐每套4280元加1成。

「比薩屋」義式料理餐廳推出情人節限定「義式浪漫饗宴」雙人套餐，餐點亮點為世界級比薩大師Mr. Peppe手工比薩、帝王蟹燉飯及A5和牛等多款精選料理。(台北喜來登大飯店提供)

此外，民眾於2月14日情人節當天，在「安東廳」或「比薩屋」點用情人節套餐，即贈精美玫瑰花束1份，為節日餐桌增添專屬儀式感。

【高雄萬豪美享地牛排館 情人餐僅一天尊寵戀人】

高雄萬豪酒店的「美享地」餐廳於今年1月13日起正式更名為「美享地牛排館」，業者表示更名後的「美享地」除提供精緻的法式料理外，更以高端飯店的料理標準與高規服務，重新定義高檔牛排館體驗。「美享地牛排館在原有料理的精神上，注入更大膽鮮明的牛排館風格，為賓客帶來融合經典底蘊與現代風格的美食饗宴。」為迎接西洋情人節，「美享地」牛排館於2月14日當日獻上情人節限定午、晚間套餐，為了讓客人感到獨一無二的節慶感，該套餐只買一天，午餐每位3880元，晚餐每位5980元，另加1成服務費。

高雄萬豪酒店的「美享地」餐廳於今年1月13日起正式更名為「美享地牛排館」， 以精緻的法式料理搭配大膽鮮明的牛排館風格，提供經典融合現代的美食饗宴。(高雄萬豪酒店提供)

升級版的「美享地牛排館」，因應情人節到來，推出節慶限定午、晚間套餐，其中情人節晚間套餐以8道法式饗宴呈現，從前菜到甜點，可品嘗到干貝、魚子醬、龍蝦、油封鴨、A5和牛等高奢海陸食材，主廚團隊以法式料理為主軸，結合頂級食材與優雅擺盤，透過層層遞進的風味鋪陳，從清爽細緻到濃郁奢華，為情人節增添色香味俱全的儀式感。餐後以清爽果香與巧克力甜點收尾，既平衡口感，也讓浪漫餘韻在唇齒間延續。

更多中時新聞網報導

吃便當也算 國旅2.2億旅次 立委批灌水

唐治平夢到媽媽走過喪親低潮重新出發

蔡淑臻期許活得舒服 金雲新年想演舞台劇